La Premier League vive un polémico momento después de que se filtraran chats de Álex Jiménez, futbolista español del Bournemouth, con una niña de 15 años. El madrileño ya fue apartado del primer equipo a la espera de la resolución del caso. De esta manera, no podrá jugar con los Cherries este sábado frente al Fulham, en un momento clave del cierre de la temporada. Durante este viernes, el equipo inglés emitió un comunicado acerca de la situación del lateral español. “El AFC Bournemouth es consciente de las publicaciones que circulan en las redes sociales sobre el lateral derecho Álex Jiménez. El club es consciente de la gravedad del asunto y actualmente se está investigando”, comenzó. Por tal motivo, confirmaron la ausencia durante este fin de semana: “En consecuencia, Álex no formará parte de la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham, y el club no hará más declaraciones por el momento”. Vale destacar que el exjugador del Real Madrid era uno de los indiscutidos dentro del conjunto de Andoni Iraola, dado que participó de 26 de los 32 partidos disputados hasta el momento. En las redes sociales, ya circulan las capturas de la conversación que intercambió una chica con Álex Jiménez. Allí, la joven le aclaró su edad, aunque el futbolista siguió de todos modos: “Obvio que me importa, pero me gustan más chicas; nunca estuve con una de 15”. En otra parte del diálogo, el lateral le consultó a la si quería hacer planes con él, aunque ella se preguntó si perdería su trabajo como futbolista por estas insinuaciones. “¿Te quieres reunir de igual manera?”, le consultó, pero Álex no desistió: “Sí, porque eres muy bonita. Un poco chica, pero bueno...” Por último, agregó que este viernes 8 de mayo cumplía 21 años y que estaba por festejarlo este domingo en Madrid, ciudad en la que nació, dado que tenía tres días libres. Estos screenshots también adjuntaban algunas fotos de la cara del ex Milan.