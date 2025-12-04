Los inversores en bonos le dijeron al Tesoro de Estados Unidos que están preocupados por la posible designación de Kevin Hassett como presidente de la Reserva Federal, temiendo que recorte las tasas de interés de manera agresiva para complacer al presidente Donald Trump.

El Departamento del Tesoro pidió opiniones sobre Hassett y otros candidatos en conversaciones individuales con ejecutivos de los principales bancos de Wall Street, gigantes de la gestión de activos y otros actores importantes del mercado de deuda estadounidense, según varias personas familiarizadas con esas conversaciones.

Las discusiones tuvieron lugar en noviembre, antes de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, realizara su segunda ronda de entrevistas con los candidatos para reemplazar a Jay Powell como presidente de la Fed, cuando su mandato expire en mayo de 2026 , dijeron estas personas.

El Tesoro afirmó que “ se relaciona de manera regular con una variedad de participantes del mercado e inversores sobre acontecimientos importantes y dinámicas en el mercado del Tesoro y los mercados financieros en general ”.

Agregó: “Durante las conversaciones con los principales actores, la distribución esperada de resultados del mercado entre varias clases de activos para los cinco posibles presidentes de la Reserva Federal fue extremadamente estrecha”.

Hassett, el principal funcionario económico de la Casa Blanca, se ha convertido en uno de los favoritos para el cargo en las últimas semanas, a medida que Trump y Bessent redujeron la lista de posibles candidatos desde los 11 nombres iniciales.

Trump dijo el martes que planeaba anunciar su elección para presidir la Fed “a principios” del próximo año , y señaló que Hassett era un “posible” contendiente. El dólar estadounidense cayó brevemente tras la mención de Hassett por parte del presidente.

La Casa Blanca dijo al Financial Times que “el presidente continuará nominando a las personas más calificadas para el gobierno federal, y hasta que él haga un anuncio, cualquier discusión sobre posibles nominaciones es una especulación sin sentido”.

El Tesoro agregó que estaba “ seguro de que la elección [de Trump] servirá bien al pueblo estadounidense ”.

Donald Trump afirmó que Kevin Hassett era un “posible” contendiente para reemplazar a Powell a la cabeza de la Fed. Foto: Wikimedia Commons.

Las dudas entre los participantes del mercado sobre Hassett reflejan una ansiedad más amplia en Wall Street respecto a la transición en la conducción de la Fed , mientras Trump se prepara para nominar a un nuevo líder del banco central. Algunos miembros senior del mercado de bonos habrían preferido a otros candidatos, como Rick Rieder, de BlackRock, y el gobernador de la Fed Christopher Waller, considerados más independientes de Trump que Hassett.

Varios de los participantes del mercado contactados por el Tesoro dijeron que les preocupaba la alineación de Hassett con Trump, quien ha insistido en que las tasas deben recortarse drásticamente y ha calificado a Powell de “mulo obstinado” por la decisión del banco central de reducir los costos de endeudamiento solo de forma modesta este año.

Los banqueros e inversores temían que Hassett pudiera presionar por recortes indiscriminados de tasas incluso si la inflación continúa por encima del objetivo del 2% de la Fed, según tres personas familiarizadas con las conversaciones.

“Nadie quiere que le pase lo de Truss” , dijo un participante del mercado, en referencia al shock del mercado de bonos del Reino Unido en 2022 provocado por los planes de la entonces primera ministra Liz Truss de recortes de impuestos sin financiamiento.

La posibilidad de un presidente de la Fed con sesgo expansivo se consideraba particularmente preocupante para los grandes administradores de bonos en caso de que la inflación en EE.UU. aumente el próximo año . El indicador de inflación preferido por la Fed registró 2,7% en agosto.

La combinación de una política monetaria laxa y una mayor inflación podría desencadenar una venta masiva de bonos del Tesoro a largo plazo, dijo un participante del mercado.

Algunos tampoco estaban convencidos de que Hassett fuera capaz de convencer a una junta de la Fed dividida y lograr consensos sobre las decisiones relativas a las tasas, añadieron las fuentes.

Entre los interlocutores en esas conversaciones había miembros del grupo de titanes de los bonos de Wall Street que forman parte del Comité Asesor de Préstamos del Tesoro (TBAC), que asesora a Bessent en cuestiones de mercado y de emisiones, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Cuando Hassett, un economista de carrera cuyo trabajo se ha centrado en la política fiscal, se reunió con el TBAC a principios de este año, dedicó poco tiempo a hablar sobre los mercados y, en cambio, impulsó prioridades de la Casa Blanca, incluyendo una discusión sobre los cárteles de la droga mexicanos, dijeron estas personas.

Un conocedor de Washington, Hassett fue asesor económico senior en las campañas presidenciales de John McCain, George W. Bush y Mitt Romney, antes de incorporarse a la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump como presidente del Consejo de Asesores Económicos.

También trabajó en el grupo de expertos conservador American Enterprise Institute —y en la Fed, donde el personal que trabajó con él lo recuerda como ambicioso.

Robert Tetlow, asesor senior de políticas que dejó recientemente la Fed, dijo que Hassett le pareció “inteligente, elocuente y seguro de sí mismo” .

Sin embargo, abundan las preocupaciones de que su cercanía a un presidente que ha pasado el último año atacando al banco central de EE.UU. pueda amenazar la independencia de la institución.

“Kevin Hassett es más que capaz de hacer el trabajo de presidente de la Fed, la cuestión es quién va a presentarse”, dijo Claudia Sahm, execonomista de la Fed y ahora economista jefe en New Century Advisors. “ ¿Será el Kevin Hassett que participa activamente en la administración Trump? ¿O Kevin Hassett el economista independiente? ”

John Stopford, jefe de ingresos gestionados en la gestora Ninety One, añadió: “Creo que el mercado lo ve como un títere de Trump, lo cual erosiona la credibilidad de la Fed en el margen”.