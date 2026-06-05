Durante décadas, invertir en las empresas tecnológicas más prometedoras del mundo antes de que llegaran a Wall Street fue un privilegio reservado para fondos de venture capital, grandes patrimonios y fondos institucionales.

Para el inversor minorista, OpenAI, SpaceX o Stripe recién aparecerían en el radar cuando ya hayan alcanzado valuaciones multimillonarias.

Ese esquema comenzó a cambiar gracias a la tokenización de activos financieros. Una nueva generación de plataformas permite que los inversores de todo el mundo accedan a instrumentos vinculados al desempeño económico de compañías privadas antes de una eventual salida a bolsa, con montos que pueden comenzar desde apenas u$s 20 o u$s 100, sujeto a el producto y la emisión.

Los datos de Argentina que sorprenden al mercado

La tendencia ya muestra una fuerte adopción en la Argentina. Según datos que presentó Bitget este jueves en Buenos Aires, los usuarios argentinos representan el 46% del volumen negociado en América Latina del token pre-IPO vinculado a OpenAI, convirtiéndose en el mercado más activo de la región para este tipo de “assets”.

Además, concentran el 10% de los participantes latinoamericanos en el instrumento asociado a SpaceX.

La democratización de una inversión históricamente exclusiva

El fenómeno refleja uno de los cambios más profundos que atraviesa actualmente la industria financiera: la democratización del acceso a activos que históricamente estuvieron reservados para una minoría.

En el mercado tradicional de inversiones pre-IPO, los tickets mínimos suelen ubicarse entre u$s 250.000 y más de u$s 1 millón. Además, en muchos casos se exige la condición de inversor acreditado, una figura que requiere elevados niveles de patrimonio o ingresos, pero la tokenización busca reducir esas barreras.

A través de plataformas especializadas como la mencionada, los usuarios pueden comprar tokens que replican el rendimiento económico de una futura salida a bolsa.

Esto permite acceder a oportunidades vinculadas a compañías privadas globales con montos considerablemente menores y desde cualquier parte del mundo.

“Estamos viendo un interés cada vez mayor de los usuarios argentinos por instrumentos que permitan acceder a mercados globales de una manera más flexible y digital. Tanto las acciones tokenizadas como los activos pre-IPO están despertando mucha atención entre inversores que buscan diversificación y exposición a compañías tecnológicas internacionales”, señaló Carolina Gama, Country Manager de Bitget Argentina en su presentación.

OpenAI y SpaceX: los nombres que despiertan el interés del mercado

Gama dijo a El Cronista que el mercado sigue con fuerte interés el proceso de salida a bolsa de SpaceX y sostuvo que ese fenómeno también empezó a trasladarse al ecosistema cripto.

“El mercado sigue con gran interés el reciente filing de SpaceX y desde Bitget también observamos ese mismo interés entre los inversores cripto por obtener exposición a empresas privadas de alto impacto antes de su salida a bolsa”, explicó.

“Lanzamos IPO Prime para responder a esa demanda creciente, ofreciendo una forma más sencilla de acceder a este tipo de oportunidades. El primer token pre-IPO listado en la plataforma fue justamente el de SpaceX, reflejando el fuerte interés inicial por obtener exposición a compañías de referencia global”, señaló.

Según explicó Gama, el funcionamiento busca replicar la experiencia habitual de inversión dentro del mercado cripto. “La compra se realiza directamente dentro de Bitget, de forma similar a cualquier otro activo del mercado spot, utilizando USDT o dólar digital”, afirmó.

Para Gama, uno de los principales atractivos del modelo es que permite acercar el universo de mercados privados al inversor minorista sin atravesar las barreras tradicionales de Wall Street.

“El objetivo es integrar el acceso entre cripto y mercados tradicionales dentro del mismo ecosistema, sin necesidad de acceso a mercados privados ni procesos convencionales de suscripción”, concluyó.

Cómo funciona una inversión pre-IPO tokenizada

El punto más importante para entender este mercado es que los inversores no están comprando acciones directas de OpenAI o SpaceX.

Los tokens pre-IPO son instrumentos estructurados emitidos por entidades reguladas que buscan reflejar el desempeño económico de la empresa objetivo (es decir, SpaceX) una vez que ocurra una salida a bolsa o un evento de liquidez similar.

En el caso de IPO Prime, la plataforma presentada por Bitget, los usuarios pueden suscribirse utilizando stablecoins como USDT y luego negociar esos activos en mercados secundarios que funcionan las 24 horas del día.

La principal ventaja es la liquidez. Mientras que una inversión tradicional en venture capital puede permanecer inmovilizada durante años hasta una IPO, los instrumentos tokenizados permiten comprar y vender posiciones antes de ese evento.

Cómo comprar una parte del futuro de OpenAI y SpaceX sin ser millonario

Matías Part, analista de Bitget, consideró en diálogo con este medio que la Argentina es uno de los mercados mejor preparados de la región para la adopción de activos tokenizados y mercados que operan las 24 horas.

Según explicó, la madurez financiera que desarrolló el inversor argentino a lo largo de años de inestabilidad macroeconómica y búsqueda constante de cobertura en dólares genera un terreno fértil para este tipo de productos.

“Argentina es un mercado muy maduro. Históricamente siempre estuvimos pensando qué hacer con nuestros dólares. Hoy hay más estabilidad y la gente está empezando a buscar nuevas alternativas para esos dólares. Poder comprar acciones o acceder a estos activos desde una plataforma digital simplifica muchísimo el proceso”, señaló.

Respecto a las alternativas disponibles para acceder a inversiones pre-IPO, Part afirmó que actualmente Bitget ofrece exposición a compañías como SpaceX, OpenAI y próximamente Anthropic mediante instrumentos tokenizados.

“Hoy en Argentina somos los únicos que estamos ofreciendo algo así con este nivel de facilidad. Hay competidores que intentan hacer lo mismo, pero todavía no con la simplicidad que nosotros proponemos. Literalmente, una persona puede pasar de pesos a USDT y comprar estos activos de la misma manera que compraría Bitcoin o Ethereum”, explicó.