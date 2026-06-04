Bitcoin cae más de 20% desde sus máximos: qué hay detrás de la baja y qué miran ahora los inversores
Bitcoin atraviesa una fuerte corrección en medio de un contexto global de mayor aversión al riesgo. Mientras los inversores reducen exposición a activos especulativos, Wall Street sigue de cerca el freno en los flujos hacia los fondos que sostuvieron gran parte de la suba de los últimos años
La expectativa del Mundial 2026 y la venta de entradas, viajes, transmisiones online y productos oficiales genera un terreno fértil para los ciberdelincuentes. Especialistas recomiendan las medidas básicas para protegerse