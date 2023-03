Los dos "milagros inesperados" que podrían cerrar la grieta

El oficialismo apunta a celebrar su primera sesión ordinaria en Diputados el 28 de marzo, para darle media sanción y girar al Senado la ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe.

El Frente de Todos tiene, además, dos proyectos económicos en el radar para esa misma fecha. Por un lado, la creación del Monotributo Tecnológico. Por otro, la ley de fomento de inversiones en el sector agroindustrial. Pero, por ahora, todo está atado a negociaciones con la oposición.

El período de sesiones extraordinarias quedó atrás y, con él, también quedó en el olvido la postura que compartían Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal de no dar quórum mientras el juicio político en Diputados a la Corte Suprema siga en pie.

Ahora, estos proyectos podrían lograr un verdadero "milagro": poner en pausa la relación tensa y paralizante entre el Gobierno y Juntos por el Cambio.

Ahora, ambos espacios opositores -que son determinantes para que el oficialismo consiga el quórum de 129- ponen sus reparos para habilitar una sesión. Plantean que el temario debe ser consensuado.

Con ese limitante, el oficialismo apunta a sesionar un día antes de que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi , exponga -por primera vez- su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Ese día, el Frente de Todos apunta a aprobar y girar al Senado el proyecto que busca fortalecer a la Justicia Federal de Santa Fe como plato fuerte.

Se trata de la iniciativa que crea 27 fiscalías, 15 de ellas en Rosario; seis jueces de garantías, nueve cargos de defensores, seis jueces con funciones de garantías, seis jueces con funciones de revisión y dos jueces con funciones de juicio y ejecución.

El texto, que el Frente de Todos desempolvó apenas se produjo el ataque narco a la familia política del astro del fútbol Lionel Messi, fue impulsado por 18 de los 19 diputados de esa provincia y, en los últimos días, se convirtió en la principal bandera de la oposición. Como sintetizó una fuente parlamentaria, "Santa Fe ordena todo".

Pero todavía resta un paso: el proyecto debe ser dictaminado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ese cuerpo de trabajo, que preside Carlos Heller se reúne este miércoles a las 10 para avanzar con la firma del dictamen. Heller estaba a la espera de las estimaciones en las que trabaja la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que se conocieron este viernes. Según arrojaron, el costo fiscal de la iniciativa sería de unos $1106 millones anuales , aproximadamente.

De todas maneras, como aclararon desde una de las bancadas de la oposición, esos informes "no son vinculantes". Plantearon que más allá de los costos, la ley debe salir. "El Ejecutivo debe reordenar las partidas presupuestarias para su financiamiento", remarcaron.



Otros de los proyectos que el oficialismo baraja sumar al temario y que también cumplen con el requisito de ser "consensuados" son la modificación de la ley de Sangre Humana junto con la creación del Parque y Reserva Nacional Laguna del Palmar, en Chaco.

Monotech, en la mira

La bancada que conduce Germán Martínez también apunta a avanzar, en la sesión del 28, con el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que crea el Monotributo Tech.

El Monotech apunta a los trabajadores independientes de la Economía del Conocimiento.

La iniciativa, que fue dictaminada durante el periodo de sesiones extraordinarias, apunta a que los profesionales independientes de la Economía del Conocimiento que exportan sus servicios puedan cobrar en moneda extranjera, con un tope anual, sin verse obligados a liquidar esas divisas en el Mercado Libre de Cambios.

La situación actual, entienden desde el oficialismo, hace que un número importante de trabajadores independientes recurran a "mecanismos de opacidad fiscal en el exterior" para, justamente, evitar que sus divisas sean liquidadas en pesos.

Según Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, de sancionarse el proyecto, podrían ingresar más de u$s 2000 millones al año .

El asunto es que esa iniciativa no solo despertó reparos en la oposición, que no acompañó el dictamen con su firma. Sino que, puertas afuera, son varias las pymes que piden que se escuchen sus propuestas para hacerle reformas a la iniciativa. De todas maneras, en Juntos por el Cambio avisaron -en tono de broma- que "no se detiene la Argentina por el monotech". Esto es, si el oficialismo introduce el proyecto en el temario, no sería un obstáculo para sesionar.

Vuelve la Ley de Agroindustria

Otro de los proyectos que el oficialismo tiene en la mira es aquel que busca incrementar las inversiones en el sector agroindustrial. El texto, impulsado cuando Julián Domínguez era ministro de Agricultura, había perdido estado parlamentario a finales de febrero. Y, en las últimas horas, un conjunto de diputados del Frente de Todos volvió a presentarlo, con una serie de modificaciones que había acordado con la oposición.

El texto, vale aclarar, debe ser dictaminado por las comisiones de Agricultura, Industria y Presupuesto y Hacienda. Pero las chances de que el proyecto llegue a buen puerto antes del 28 son altas. Al menos, en la oposición la intención está, ya que la versión que se presentó en las últimas horas incluye las propuestas que durante todo el año pasado le hicieron llegar al oficialismo.

¿Por qué a Massa también le interesa este proyecto? En concreto, porque pretende llevar las exportaciones del sector a los u$s 100.000 millones al año.

Para alcanzar ese volumen de exportaciones, el texto crea una serie de beneficios fiscales e impositivos para los productores que lleven adelante nuevas inversiones así como también para la compra de semillas fiscalizadas y fertilizantes.



Desde que juró como ministro, Massa insististe para que el proyecto avance.

El objetivo del texto es ambicioso . Y a eso hay que agregarle que, al momento de la presentación de la iniciativa original -a mediados de 2021-, la sequía todavía no estaba sobre la mesa. En aquellos días, las exportaciones anuales rondaban -según fuentes oficialistas- los u$s 65.000 anuales.