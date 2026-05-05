La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 4 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con La Vaca simboliza abundancia, fertilidad y cuidado; anuncia estabilidad material y apoyo emocional cercano. Si la ves sana y tranquila, augura prosperidad; si está agresiva o débil, señala carencias o la necesidad de atender tu bienestar. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.