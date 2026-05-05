Hablan todos los días. Y se ven cotidianamente desde hace 20 años. Ahora que Diego Santilli es ministro del Interior del gobierno libertario, un poco menos. Pero la semana pasada Cristian Ritondo y el “Colo” se reunieron para organizar el encuentro con intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires que se realizará hoy en Balcarce 412, la sede del PRO. Por las dudas de que Karina Milei se enoje, entre los organizadores aclaran que no es en la sede nacional de los amarillos, sino en el cuarto piso, donde funciona el PRO de la provincia de Buenos Aires. Como sea, se insiste en que Santilli tiene el suficiente trayecto en la política provincial como para estar preocupado por la aparición de nuevas figuras con voluntad de competir por la gobernación bonaerense como podría ser, por ejemplo, Sebastián Pareja, el presidente de LLA de provincia. Entre los colorados se comenta que, por el contrario, Santilli quiere que haya más candidatos para competir. Él se tiene mucha fe, no solo porque es quien lidera en todas las encuestas, sino porque recorrió tres veces la provincia y conoce todo el territorio y sus referentes. “Incluso está preparado para perder”, aseguran. Y ante una pregunta de El Cronista acerca de si tiene previsto afiliarse a LLA, dicen que “no es algo que hayamos conversado. Hace dos años que vienen diciendo eso y no sucedió nunca”. La situación de Cristian Ritondo es distinta. Si en el pasado los dos compitieron por el podio de esa candidatura, hoy el presidente del Bloque de Diputados nacional está decidido en ayudar al “Colo” para que -finalmente- llegue. Por lo que trascendió, no se trata de una reunión electora. Es un encuentro con “un Ministro que es del PRO y el año próximo será nuestro candidato a gobernador, así que creemos que tenemos mucho que hablar en materia política”, explican. A esos fines, Ritondo le armó a Santilli le armó una reunión con los intendentes del PRO, a saber: la vicepresidenta del PRO nacional y provincial Soledad Martínez (Vicente López), Agustín Neme (Mar del Plata), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de julio), Sebastián Abella (Campana), Marcelo Matzkin (Zárate), Diego Reyes (Puan), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos) y Lisandro Matzkin (Pringles). Son 11, porque el 12, Ramón Lanús, no será de la partida. Aprovechando el encuentro, los intendentes amarillos expondrán sus demandas al Gobierno nacional ante el ministro. “Hay compromisos en materia de infraestructura que son perentorios”, se quejan. Traerán un listado con las demandas que Santilli escuchará puntualmente y tratará de hacer lo posible para resolverlo como ya lo viene haciendo con los gobernadores, a quienes se les promete mucho y pueden concretar muy poco. No es el caso de la intendenta de Vicente López quien, gracias a un vínculo sólido con LLA en su distrito, no tiene tampoco reclamos en otras materias. La dirigencia del PRO dice que “la estrategia en Provincia es armar un frente lo más amplio posible para ganarle la gobernación al kirchnerismo”, lo que estaría ya hablado no solo con Pareja, sino también con Karina y “Lule” Menem. También se acordó que Santilli tendrá “un rol central en ese armado del 2027 provincial”. Difícilmente se hable de la posible candidatura de Mauricio Macri a la presidencia. En principio, nadie en el PRO cree que esos rumores sean serios. Pero en un ámbito semi-libertario como el que compartirán hoy, dijo un dirigente, “hablar de Mauricio es dinamita”.