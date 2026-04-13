Un proyecto de ley que busca impedir comercializar bebidas energizantes a menores de 18 años -impulsada en la legislatura pasada por la diputada nacionalista María Fajardo- comenzó a tomar impulso en el Parlamento. Esto ocurrió luego que la iniciativa consiguió el respaldo del oficialismo en la última sesión de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados. Entre 2010 y 2024 las ventas de estas bebidas aumentaron, en forma explosiva, un 1.325%, de acuerdo con cifras oficiales manejadas en el Parlamento. Este incremento generó una reacción institucional que busca reclasificar estos productos de “bebidas analcohólicas” a “estimulantes”. Esta medida surge con el convencimiento de que el consumo de estas sustancias ocasiona trastornos de ansiedad y adicciones, principalmente entre jóvenes y adolescentes. Desde el sector político se advierte que la normalización del consumo de cafeína y taurina ha generado una “adicción no percibida”. “Sé que hay mucha plata en juego. Ni bien presenté este proyecto, apareció la gente de Red Bull a buscarnos para hablar”, afirmó la diputada Fajardo, al explicar el lobby del sector que ya está activo en los pasillos legislativos. La preocupación de los empresarios del sector no es sólo la prohibición de la comercialización a menores de edad –cuyo impacto ronda el 66% de las ventas- sino otras medidas que se manejan a nivel parlamentario. El diputado del Frente Amplio (FA), Federico Preve, hizo hincapié en los efectos nocivos de estas bebidas en el sistema nervioso. Para Preve se trata de “uno de los problemas de salud pública más importantes que tenemos hoy en la población, ya que está vinculado con una adicción que no está percibida por la sociedad”. “Se trata de una adicción a la cafeína con la taurina, o a la cafeína con algunos otros componentes, que genera enormes trastornos de ansiedad y produce fibrilación”, explicó. Esta visión fue compartida por el diputado del Partido Nacional, Andrés Grezzi, quien también hizo hincapié en las estrategias de comercialización y de marketing. “Uno ve estos productos en las góndolas de los supermercados y los envases tienen colores y dibujos que impactan: eso también lleva al consumo. Será porque las latas son lindas o por lo que sea, pero lo cierto es que tienen un marketing impresionante”, dijo Grezzi. Los diputados Preve y Grezzi coincidieron en que la regulación debe ir más allá de la caja del supermercado: ✔ Restricciones de marketing: Se apunta a limitar las campañas de publicidad dirigidas a jóvenes. ✔ Cambios en el empaquetado: Existen propuestas para intervenir los envases, hoy valorados por su diseño y colores, para advertir sobre riesgos de ansiedad y trastornos cardíacos. ✔ Etiquetado: Se evalúa seguir el camino de la política antitabaco, lo que transformaría radicalmente la góndola de bebidas.