Pleno de la Cámara de Diputados durante la votación de la iniciativa arancelaria.

En esta noticia Iniciativa complicada

La Cámara de Diputados aprobó un aumento que llevará a los aranceles hasta 50% a miles de productos provenientes de países asiáticos, como China, India, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, entre otras naciones.

La iniciativa todavía tiene que ser aprobada por el Senado de la República. En la cámara emisora, los diputados de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (281) votaron a favor, mientras que los legisladores de Movimiento Ciudadano (24) votaron en contra. El resto de los partidos -PAN, PRI y PT- se abstuvieron de participar en la votación.

La iniciativa incluye un incremento arancelario a productos de diversos ramos, como el automotriz, los textiles, los plásticos y el acero proveniente de naciones asiáticas, principalmente China.

La propuesta arancelaria también afecta a algunas naciones de Latinoamérica, como Brasil o Nicaragua.

El proyecto fue presentado por la Secretaría de Economía, liderada por Marcelo Ebrard, en septiembre de este año, pero se detuvo en el Poder Legislativo, pues no tenía el apoyo de la mayoría morenista y fue también criticada por las empresas chinas que tienen gran presencia en el país.

Sin embargo, el legislativo presentó una contrapropuesta que limitó la imposición de aranceles indiscriminados.

“Lejos de constituir una barrera indiscriminada, el nuevo esquema arancelario busca equilibrar el terreno de juego para la industria nacional, propiciando que las importaciones se realicen bajo parámetros homologados con los estándares internacionales y evitando que la apertura comercial se traduzca en vulnerabilidad estructural para los productores locales”, dijo Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue aprobada en un entorno internacional en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a México con imponer aranceles a distintas industrias, si no limitaban el ingreso de mercancía proveniente de China.

Además, México, Estados Unidos y Canadá están en proceso de consultas para revisar el T-MEC, una discusión que iniciará formalmente en julio del año entrante.

Por otra parte, la inclusión de Corea del Sur en la iniciativa arancelaria ocurrió pese a que en marzo 2022, en una reunión bilateral con el exministro de Comercio de la República de Corea, Han-koo Yeo,la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció que México inició pláticas con la nación asiática para negociar un tratado de libre comercio.

El año pasado, la relación comercial entre ambas naciones alcanzó un valor de u$s 21,100 millones.

México es además sede de plantas de marcas coreanas como KIA -donde se producen autos tanto de esa marca como de Hyundai- y dos de Samsung, una en Querétaro, dedicada a la fabricación de electrodomésticos, y una más en Tijuana, donde se ensamblan televisores.

LG se suma a la lista de empresas coreanas con fábricas en México. La marca tiene plantas en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, donde se producen autopartes para vehículos eléctricos, electrodomésticos, partes para computadoras, pantallas, entre otros componentes.