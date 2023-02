El Presidente pidió tratar leyes económicas urgentes pero aún no se presentaron en el Congreso

El Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias "cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera". Así lo establece la Constitución Nacional. Al parecer, para Alberto Fernández, son 28 los temas "urgentes" que debían debatirse en el Congreso antes del 1 de marzo.

Su "gravedad" era tal que convocó a extraordinarias para la última semana de enero y todo febrero. Pero algunos de esos temas -todos ellos de corte económico- siguen sin estar siquiera plasmados en un proyecto de ley para que el Congreso comience a tratarlos. Se quedaron, apenas, en anuncios.

Fernández colocó en ese listado de temas a tratar antes del 1 de marzo la creación de un parque nacional; el pliego de Daniel Rafecas para que quede al frente de la Procuración General de la Nación -que permanece paralizado en el Senado desde marzo del 2020-, y el Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas de que los números para su aprobación en el Congreso no están ni por asomo. Las prioridades del Ejecutivo son variopintas.

Un mes atrás, era la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, quien en su habitual conferencia de prensa de los jueves enumeraba uno por uno los 27 temas que quedarían habilitados a ser tratados entre el 23 de enero y el 28 de febrero.

Luego, cuando se conocía la condena por el asesinato de Lucio Dupuy, Fernández sumó la ley que crea Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), conocida como "Ley Lucio", al ser empujada en Diputados a partir de ese y otros casos similares.



Entre los 27 temas que enumeró Cerruti inicialmente, mencionó tres temas que todavía no tienen forma de proyecto de ley .

Por un lado, Cerruti hizo mención de un proyecto "por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N°11.672".

La inclusión de ese ítem, se daba por descontado, hacía alusión a una reasignación de partidas en el Presupuesto 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la pelea por la coparticipación. Se esperaba que, de la mano de ese proyecto, apareciera otro que le permita al Ejecutivo recaudar fondos para afrontar la decisión de la Corte que le dio la razón al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Se supo que el ministro de Economía, Sergio Massa, trabajaba para que el fallo se afronte con la creación de un impuesto directo sobre la utilidad de los bancos por sus inversiones en Leliq y la suba de las alícuotas del impuesto al juego . Pero, al menos hasta ahora, no hay novedades en ese sentido.

A la lista de proyectos inexistentes, pero en apariencia urgentes, se le suman otros. Por un lado, el decreto de Fernández habla de "Proyectos de Ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético".

Al menos hasta ahora, en el Congreso no ingresó ninguna iniciativa que otorgue beneficios fiscales a las inversiones que fomenten inversiones en la generación de Gas Natural Licuado (GNL) ni de hidrógeno verde.

Otro proyecto de ley que apenas se conoce por su título, y por un brief que hicieron circular desde el Ministerio de Economía, es el de Exteriorización del Ahorro Argentino. En otras palabras, un blanqueo de capitales . Se trata del proyecto en el que Massa viene trabajando desde diciembre pasado, tras la firma del intercambio con Estados Unidos para las cuentas sin declarar.

" Vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre el Congreso lleve adelante el tratamiento de una normativa ", había dicho Massa a comienzos de ese mes. Promediando febrero, el texto sigue sin aparecer por el Congreso.





Desconexión en el Frente de Todos

La desconexión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no es una novedad en el Frente de Todos. Por caso, el año pasado, del extenso listado que confeccionó Fernández para tratar en extraordinarias, hubo cero sesiones . No se trató ninguno de los proyectos que, para Fernández, eran urgentes. Las prioridades del Ejecutivo no se trasladaron al Congreso.

Este año, el panorama es algo más alentador que el del año pasado. El juicio político contra los miembros de la Corte Suprema ya está en marcha en la Cámara de Diputados y, la semana pasada, la bancada que lidera Germán Martínez se anotó un "triunfo": logró dictaminar y dejar listo para llevar al recinto la creación del monotributo tecnológico.



El primer tema responde a los intereses del kirchnerismo y se sabe que jamás avanzará. El segundo es de interés del Frente Renovador y por ahora los números para llevarlo al recinto no están.

Mientras tanto, el Senado que conduce Cristina Kirchner sigue en modo vacaciones. La única sesión a la vista es la del 24 de febrero. Que no es más que la sesión preparatoria, es decir, que se celebra para nombrar a las autoridades de la Cámara, junto con los días y horario de sesiones. Un formalismo que establece el reglamento del Senado.

Pero mientras el Congreso se activa el Ejecutivo adeuda un puñado de proyectos de ley que consideró "urgentes" sancionar antes del 1 de marzo.