Este martes, 5 de mayo de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1693 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,01%. En la última semana, el Euro frente al dólar registró una variación de -0.31%, mientras que en el último año acumula un avance de 0.47%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual moderadamente alcista. Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un incremento en la demanda de la moneda. Este aumento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o una respuesta a cambios en el mercado internacional. Por otro lado, si comparamos con la situación de días previos, se nota un cambio significativo que podría influir en las decisiones de inversión y consumo en los próximos días. Este comportamiento del mercado podría reflejar expectativas optimistas sobre el crecimiento económico. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.11 %, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.37 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.