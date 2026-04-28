El aplazamiento en la discusión de la reforma a las leyes de seguros y protección al consumidor fue respaldado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), al considerar que los cambios propuestos requieren un análisis más profundo por su impacto en millones de usuarios y en la viabilidad de los productos. La AMIS reconoció la decisión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de abrir un espacio adicional de análisis, al señalar que se trata de modificaciones complejas que inciden directamente en el funcionamiento de los seguros de gastos médicos, utilizados como mecanismo de protección financiera para el acceso a servicios privados de salud. El organismo subrayó que el estudio de la iniciativa debe contemplar los elementos técnicos que determinan el cálculo de las primas, las cuales están reguladas y supervisadas por las autoridades, así como sus implicaciones en la operación y sostenibilidad del sector asegurador. Advirtió que avanzar en consensos permitirá fortalecer la protección de los usuarios sin comprometer el equilibrio técnico y actuarial de los seguros, condición necesaria para su viabilidad en el largo plazo, por lo que reiteró su disposición a dialogar con el Congreso, autoridades y actores del sistema para construir soluciones que pongan al paciente en el centro. En contraste, el diputado priista Jericó Abramo Masso acusó a las aseguradoras de presionar a la Secretaría de Hacienda para frenar la reforma que busca combatir abusos y cobros excesivos en los seguros de gastos médicos. El legislador emplazó al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a convocar a un periodo extraordinario para discutir y aprobar el dictamen a más tardar en un mes, al advertir que retrasar la discusión podría derivar en incrementos de tarifas para los usuarios. Abramo señaló que posponer la reforma permitiría a las aseguradoras ajustar precios, en respuesta a cambios fiscales como la no deducibilidad del IVA para terceros aprobada este año, y cuestionó tanto la opacidad de hospitales privados como los aumentos “de rajatabla” en pólizas. La Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Carol Antonio Altamirano, tenía previsto discutir el dictamen, pero la reunión fue cancelada luego de que se planteó llevar el tema a un periodo extraordinario para ampliar el diálogo con empresas y autoridades. El proyecto de reforma contempla eliminar cláusulas poco claras en los contratos, transparentar condiciones, permitir la portabilidad de seguros sin perder antigüedad y establecer medidas fiscales como la deducibilidad del ISR y tasa cero de IVA para personas mayores de 60 años. También propone obligar a hospitales privados a publicar tarifas para evitar sobreprecios de hasta 40% en pacientes con seguro, así como fortalecer las facultades de la Profeco y la Condusef para sancionar abusos. De acuerdo con el legislador, en México existen 14.5 millones de contratos de seguros de gastos médicos que cubren a 32 millones de personas, lo que refleja la relevancia del sector y el impacto potencial de cualquier cambio regulatorio.