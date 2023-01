Monotributo Tech: cuando estará listo el plan para captar dólares y a quién beneficia

Desde la ley de software al "dólar tecno" para las empresas y, ahora, una nueva categoría para los trabajadores independientes que facturan al exterior, el Estado busca encuadrar una actividad que no para de crecer al ritmo de la reinvención profesional que permite la tecnología .

Con una facturación superior a los u$s 7.000 millones por año, l a Economía del Conocimiento, impulsada principalmente por la amplia variedad de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), se colocó en los últimos años en el podio entre los principales complejos exportadores del país, detrás del agro y la industria automotriz.

Luego de avanzar con el "dólar tecno" que le otorga un abanico de beneficios a las compañías nacionales que ofrecen sus servicios a otros países y de liberar un cupo de hasta u$s 12.000 mensuales para los independientes, la cartera que lidera Ariel Sujarchuk escaló un nivel más, para sumar divisas.

En un año que volverá a exigir las reservas del Banco Central, el gobierno impulsará la creación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de una nueva categoría de Monotributo para facturar en dólares trabajos encargados por clientes del exterior.

"Si se aprueba en el Congreso" , remarcó Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento - a la espera de que el proyecto ingrese a Diputados en las sesiones extraordinarias que se convocaron para este verano-, y explicó que parte de la actividad que hoy se mueve en la clandestinidad, puede ingresar más de u$s 2000 millones.

"Una buena expectativa para el primer año", aclaró el hombre de Escobar y aseguró que dialogó punto por punto con las cámaras del sector privado, referentes de las provincias y del sector académico. "Se fue amoldando y todos reconocen que no afecta la actividad", dijo y le quitó peso a cuestionamientos que llegaron del sector privado.

La "letra chica"

La nueva categoría está dirigida a profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento (SBC) al exterior y a personas que participen en competencias de e-sports (nivel profesional) .

Se creará un nuevo esquema tributario que busca que los profesionales que facturen en dólares puedan cobrar en esa moneda y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación por servicios de exportación no registrados.

La medida que no tiene costo fiscal incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas a través del Banco Central; de esta forma, intenta evitar la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil y sencilla, con acceso a prestaciones laborales como obra social.

En ese sentido, Sujarchuk marcó que la herramienta favorec a pequeños exportadores de SBC e incorpora ramas como los e-gamers que están en pleno auge, la producción audiovisual y a todos los profesionales desde abogados, contadores, periodistas, traductores, entre otros, que vean oportunidades laborales en el extranjero .

La categoría pensada para facturar en dólares contará con distintas opciones:

Categorías: 1) hasta u$s 10.000, 2) hasta u$s 20.000 y 3) hasta u$s 30.000 (montos dólares estadounidenses o equivalente) en un plazo de 12 meses .

Según cada categoría se establecerá -de acuerdo al tope ingresos, y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas- impuesto a las Ganancias, obra social y aportes jubilatorios, como así también la suma a abonar se corresponderá con las categorías establecidas en el Régimen D F y H (Categoría: 1) D, 2) F, 3) H).

recaudación

Además, será compatible con el Régimen General (Inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), Régimen Simplificado (Monotributo) y con el empleo en relación de dependencia, siempre que la inscripción, sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Mono-Tech.

En el caso de los Monotributistas, además del importe que abonan por la categoría del Monotributo, deberán pagar por Mono-tech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del régimen: si está categorizado en I, J y K deberá pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.

A partir de la sanción de la ley de software, una primera aproximación a la regulación del sector, en 2004, la actividad pasó de generar 20.000 a 200.000 empleos , según cifras oficiales, y "la Argentina se volvió el principal productor de software de América latina" , agregó Sujarchuk.