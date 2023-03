El duro cruce entre Aníbal Fernández y la oposición en Diputados: "A usted..."

"Yo no me rindo, yo peleo todos los días por lo que necesito y por lo que creo. No hemos perdido un solo segundo", dijo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández este mediodía, al defender su gestión ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Fernández fue "al hueso". Como él mismo dijo en las últimas horas. Apenas se puso en marcha su exposición ante la comisión intentó mostrar -con filminas que incluían fotos y cifras - que desde que asumió al frente de la cartera, en septiembre de 2021, el narcotráfico en la ciudad de Rosario estuvo entre sus prioridades. Y hasta proyectó una foto suya con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para despejar las dudas.

Violencia narco: con críticas a Cristina, avanza el refuerzo de la Justicia en Santa Fe

El oficialismo desempolvó un proyecto clave para Santa Fe tras la amenaza a Messi

Mientras el Poder Ejecutivo se las ingenia para mostrar que tomó cartas en el asunto tras conocerse el ataque a la familia política de Lionel Messi -con amenaza narco contra el astro del fútbol incluida-, el primer dato que arrojó Fernández fue que a pocas semanas de asumir al frente de la cartera, se anunció el traslado inmediato de 575 efectivos de Gendarmería a la ciudad santafesina.

Después de casi una hora de repaso de lo que hizo el ministerio de Seguridad, la oposición pidió que el funcionario les haga llegar las diapositivas para pasar directo a las preguntas.



El primero en preguntar fue el vicepresidente de la comisión, el radical Juan Martín , el mismo que convocó al funcionario. "¿Para el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es prioridad la provincia de Santa Fe?", le preguntó el santafesino. Es que, según señaló, "hay una caída sostenida de la participación de Santa Fe en el ránking nacional de los recursos que se destinan a la finalidad seguridad interior del Ministerio de Seguridad de la Nación".

En este sentido, el radical detalló que se produjo una "caída en picada" de la participación del presupuesto en la finalidad seguridad interior. "Hay un récord de homicidios en Rosario en 2022 de 288 homicidios dolosos, y llevamos 66 homicidios en 68 días de 2023", recordó Martín, para luego insistir que Rosario tiene además una tasa de homicidios de 24,8 cada 100.000 habitantes, casi quintuplicando la media nacional.

"En este contexto sorprenden los números de la ejecución del Presupuesto Nacional", dijo Martín al señalar que Santa Fe se ubica número 14 en el ránking de distribución por provincia. Y cuando se mide per cápita Santa Fe aparece último. "¿A qué se debe esta arbitrariedad en la distribución de partidas?", remató.

Fernández hizo una férrea defensa de su gestión.

"Desde que asumió, fue tres o cuatro veces a Rosario", le cuestionó el diputado del PRO y cercano a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, Federico Angelini . Al mismo tiempo, el amarillo recogió el guante de la frase que dijo Fernández la semana pasada, cuando afirmó que "los narco ganaron" porque ya llevan 20 años instalados en esa ciudad santafesina. "Usted ocupó distintos lugares en 16 de esos años 20 años", le recordó el diputado por Santa Fe.

Y añadió: "Fue ministro de Interior, jefe de Gabinete, ministro de Justicia, secretario General de la Presidencia, o sea, a usted le ganó. O peor aún, le dejó ganar al narcotráfico".

"Nos ponemos a disposición, porque sabemos qué hacer", dijo el dirigente del PRO, luego de hacer una férrea defensa del desempeño de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad durante el Gobierno de Cambiemos.

Ante la propuesta, Fernádez Fernández pidió colaboración a los diputados presentes en la comisión para avanzar con la reforma la ley de Lavado de activos, que sigue frenada en la Cámara desde diciembre del año pasado.

"Es más efectivo seguir el dinero, más que el producto, porque el producto lo vuelve a fabricar", planteó el ministro y remató: "¿Me ayudan con eso?".

"Usted nos pidió una mano con la ley de lavado de activos, yo le voy a pedir una mano con la implementación del Código Procesal Penal", le retrucó el diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace. Y le recordó que el Senado sigue sin elevar los nombres para integrar la comisión bicameral encargada de ponerle fecha a esa implementación.

Aníbal responde

Ante la lluvia de críticas opositoras, el ministro se atajó. Aníbal Fernández resaltó que quería "quitar el mito" de que la provincia de Santa Fe estaba entre las últimas en materia de inversión en seguridad por parte de Nación.

De esta manera, detalló que de los 17.631 millones de inversión que hubo en 2022, "8.875 fueron a la provincia de Santa Fe, y la inmensa mayoría de esos millones fueron destinados a Rosario".

Asimismo, el funcionario destacó que "las prioridades en pesos son las que salen del Sistema Nacional de Estadística Criminal con datos que hacen llegar las provincias".

Y destacó: "No hay nada que haga que nosotros fragüemos la data sobre lo que está sucediendo en Rosario. Lo que está es lo que está . Lo que representa el impacto de Rosario respecto del resto del país es pesado, y sobre eso tenemos que trabajar".

"¿Con quién habla, cuál es su contraparte en la Ciudad de Buenos Aires?", le preguntó el albertista Leandro Santoro a Fernández, al recordar que en el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta el titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, permanece de licencia desde diciembre pasado, tras el escándalo por las supuestas filtraciones de Lago Escondido.

"Con nadie, nadie me ha dicho con quién hablar", respondió Fernández.

Contra las cuerdas

El día previo a la Asamblea Legislativa y cuando el ataque a la familia política de Messi no se había producido, la oposición logró concretar la visita de Fernández a la Comisión.

Narcotráfico y violencia en Rosario: el tema olvidado por el oficialismo en el Congreso

Qué va a hacer el Ejército en Rosario en plena guerra narco

Fue durante la sesión que celebró la Cámara de Diputados, cuando el diputado Juan Martín puso al oficialismo contra las cuerdas y logró comprometer al funcionario para que responda preguntas ante la comisión de Seguridad Interior que preside el massista Ramiro Gutiérrez.

El diputado Juan Martín puso contra las cuerdas a Aníbal Fernández, tras varios intentos fallidos.

El santafesino pidió un apartamiento del reglamento para pedir la interpelación de Fernández, luego de varios intentos fallidos que hicieron desde la oposición para que el titular de la cartera de Seguridad brinde explicaciones en la Cámara baja.