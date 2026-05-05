Martín Redrado proyectó el escenario que le espera al dólar en los próximos meses y definió el período actual como el “trimestre de oro” para la divisa norteamericana. Así, el economista brindó una perspectiva optimista sobre la evolución del tipo de cambio, pero destacó que persisten algunas señales de alerta en materia de reservas. “El dólar va a seguir tranquilo. Hay oferta de divisas importante, tenemos un trimestre importante, el trimestre de oro en términos del dólar en la Argentina. Porque hemos tenido un cosechón (sic), sobre todo de soja", planteó el extitular del Banco Central en diálogo por LN+. El economista también subrayó el fin del déficit energético. “Hemos dejado de ser deficitarios en energía en un momento en que el mundo la necesita”, explicó. En ese sentido, detalló que el país está alcanzando récords de producción, con 900.000 barriles de petróleo diarios. Sin embargo, el director de Fundación Capital advirtió que hay dos riesgos que se deben tener bajo la lupa: la formación de activos externos (ahorro en dólares fuera del sistema) y el factor del Mundial. “Hay que mirar con atención los dólares que los argentinos compran por mes. Lo que el Banco Central llama formación de activos externos. Sigue habiendo un goteo de u$s 2000 a 2300 millones", planteó. Con respecto al Mundial de Fútbol, Redrado recordó que los argentinos son demandantes históricos de divisas para turismo y consumo en el exterior durante estos eventos, lo cual podría presionar las reservas si no se equilibra con la generación de ingresos genuinos. “¿Cuánto iremos gastando en eso? ¿Cómo se equilibra con lo positivo que tenemos de exportaciones? ¿Cuánto se gasta en servicios? Es un número para mirar", completó al respecto. El verano cerró con un balance preocupante para la balanza turística de Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sector registró un fuerte déficit tanto en la cantidad de personas como en el flujo de dólares. Durante el primer trimestre, el turismo emisivo alcanzó los 4.455.000 turistas, según surgió del informe Estadísticas de turismo internacional (ETI). Aunque esta cifra representó una caída interanual del 12,2%, el volumen de argentinos viajando al exterior continuó siendo significativamente superior a la llegada de visitantes extranjeros. Esto derivó en un drenaje neto de dólares. Los argentinos gastaron en el exterior un total de u$s 2006,8 millones. En contrapartida, los turistas internacionales que visitaron el país aportaron u$s 912,5 millones. De esta manera, el sector arrojó un déficit de u$s 1094,3 millones durante la temporada estival. Respecto al futuro cercano, Marcos Cohen Arazi, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, prevé que la salida de divisas por turismo emisivo en el segundo trimestre sea considerablemente menor. Según su análisis, la mayor demanda de dólares por este concepto ya habría pasado el pico estacional del verano. “Aún con algo de impulso por viajes de argentinos al Mundial, en el segundo trimestre la salida de dólares será 50% más baja aproximadamente. Dicho de otro modo, la mayor demanda de divisas para turismo emisivo ya pasó“, precisó el especialista. “Es evidente que las vacaciones de invierno van a impactar en los egresos (siempre hay estacionalidad) y que el Mundial le añade un plus (usualmente los años de Mundiales mostraron más déficit de turismo)”, advirtió por su parte Antonio Navarro, economista de LCG. Si bien sostuvo que estos elementos impactan en el tipo de cambio, Navarro subrayó que habrá factores que compensarán esta tendencia. “Todavía para junio se va a estar liquidando parte de la cosecha, además de que, de mantenerse estos precios internacionales de oro y combustibles, vas a tener ingresos por otras fuentes", completó al respecto.