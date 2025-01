Vencimientos de deuda: Argentina debe pagar más de u$s 20.000 millones, ¿podrá hacer frente a los pagos?

Argentina enfrentará en 2025 vencimiento en moneda extranjera por u$s 21.506 millones. Si bien el acceso a mercados voluntarios de deuda internacional y local en moneda extranjera sigue cerrado, se espera que el Gobierno pueda hacer frente a los vencimientos del año.

Del total de la deuda, u$s 5313 millones corresponde a bonos de la reestructuración de deuda de 2020, u$s 3393 millones a bonos emitidos en esa reestructuración bajo ley local, u$s 7924 millones corresponden a deuda con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI, entre otros), u$s 2534 millones son de deudas en moneda extranjera de las provincias, y u$s 2339 millones corresponden a vencimientos de BOPREAL, un bono emitido por el Banco Central para normalizar el stock de deuda comercial de importadores.

Según un informe elaborado por Suramericana Visión, la consultora dirigida por el exministro de Economía, Martín Guzmán , las proyecciones de los componentes de la balanza cambiaria sugieren que, aún sin acceso al mercado de crédito internacional, el Gobierno tendrá capacidad para cubrir las deudas en moneda extranjera.

Además, el Gobierno también podrá proveer a las provincias de los dólares para hacer frente a sus propios vencimientos en moneda extranjera, aunque señalan que la capacidad de las provincias de comprar esos dólares dependerá de su propia situación fiscal.

Refinanciación y pagos

El informe, elaborado por Guzmán junto a Guillermo Hang, Melina Mallamace y Ramiro Tosi, proyecta que los organismos internacionales contribuirán en la refinanciación de la deuda, "es decir, se desembolsarán nuevos créditos por un importe ligeramente superior a las obligaciones a pagar (u$s 7924 millones).

Por el lado de las provincias, esperan que el refinanciamiento ascienda al 25% de los pagos en moneda extranjera. Esto indica que deberán pagar el 75% de los vencimientos (u$s 1978 millones), "con dólares que deberán adquirir al Banco Central utilizando los pesos obtenidos a partir del superávit fiscal primario".

Entre las provincias, destacaron que apenas 4 de un total de 14 jurisdicciones concentran el 72% de los vencimientos de 2025. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, CABA y Neuquén.

Por el lado del Tesoro nacional, aún sin acceso a los mercados de deuda internacional y local en moneda extranjera, el Gobierno usará el superávit fiscal primario para comprar los dólares al Banco Central para hacer frente a los u$s 8706 millones de vencimientos de capital de intereses de los bonos locales e internacionales.

Además, el Banco Central usará parte de las divisas compradas para cancelar los u$s 2339 millones de vencimientos del BOPREAL.

Para el sector privado financiero y no financiero, esperan que los pagos sean renovados en su totalidad.

Este sector, señaló, fue el que recibió un gran impulso a raíz del blanqueo: "El importante incremento de los depósitos en dólares producto del blanqueo ha producido ya una emisión de deuda en el mercado local de cerca de u$s 7.500 millones en los últimos tres meses, y algunas empresas han incluso logrado volver a colocar deuda en el mercado internacional con tasas de interés de un dígito que se ubican entre 5 y 7 puntos porcentuales debajo del rendimiento de los bonos del Gobierno nacional".

Cuenta corriente.

Para explicar el por qué será posible que el Gobierno haga frente a los compromisos de deuda, desde Suramericana señalan que la evolución de las cuentas externas asistirán en este proceso.

La falta de acceso a los mercados de crédito implican que habrá un déficit en la cuenta capital más los intereses que, en ausencia de reservar internacionales, puede ser suplido por el superávit comercial o el ingreso de divisas.

Para 2025, esperan que la balanza de bienes y servicios tenga una reducción del saldo positivo en u$s 5.256 millones a raíz de los mayores pagos de importaciones, esperados por la recuperación proyectada para el PBI.

Agregaron que la cuenta de intereses y utilidades empeora u$s 341 millones por los mayores pagos de deuda pública, compensados por los menores pagos de intereses del FMI a raíz del recorte de los sobrecargos y por el acceso de las provincias a mercados de deuda.

Por último destacaron la mejora en el saldo negativo de la cuenta financiera por u$s 4.408 millones por asumir un mayor volumen de refinanciamiento del sector privado y una menor demanda de moneda extranjera de las personas, a raíz de la reducción de la brecha.

"Bajo estas condiciones, las necesidades de dólares de la economía pueden ser solventadas con las distintas fuentes mencionadas sin producir una tensión sobre la evolución de las reservas internacionales del BCRA", subrayaron.

Por último, señalaron que el análisis se trata de un escenario base, sujeto a mejoras, como la posible suspensión del dólar blend, o un nuevo programa con el FMI "que el Gobierno espera cerrar en el primer cuatrimestre de 2025, y que implicaría potenciales ingresos de divisas al Banco Central, que impactarán positivamente en el saldo de la cuenta financiera y, por tanto, en la variación de las reservas internacionales brutas".