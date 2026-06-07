Hay una escena que se repite en muchas PyMEs argentinas. No ocurre en una planta industrial ni en una reunión estratégica. Suele suceder frente a una computadora, cuando alguien dedica parte de su jornada a cargar facturas, buscar información dispersa entre distintos sistemas, responder consultas repetitivas o elaborar reportes que, cuando finalmente están listos, describen algo que ya ocurrió.

Durante años naturalizamos esas tareas como parte inevitable del trabajo. Sin embargo, en los últimos meses empecé a ver algo distinto en las empresas con las que trabajamos todos los días. La conversación sobre inteligencia artificial dejó de girar únicamente alrededor de la innovación o de las tendencias tecnológicas y empezó a centrarse en algo mucho más concreto: cómo recuperar tiempo, reducir errores y tomar mejores decisiones.

Desde mi rol en Calipso tengo contacto permanente con PyMEs de industrias muy diferentes. Empresas industriales, organizaciones de servicios, universidades, compañías de retail y negocios con procesos altamente especializados. Aunque sus realidades son distintas, hay una preocupación que aparece cada vez con más frecuencia: cómo lograr que las personas dediquen menos tiempo a tareas operativas y más tiempo a actividades que generen valor.

Lo interesante es que muchas veces el impacto no aparece en procesos extraordinarios, sino en situaciones muy cotidianas. Un responsable administrativo que necesita hacer una conciliación bancaria, un colaborador que debe dar de alta un artículo nuevo o alguien que recibe una factura de proveedor y tiene que incorporarla al circuito de gestión. Son tareas presentes en miles de empresas y que históricamente demandaron tiempo, capacitación específica y una fuerte carga manual.

Hoy empiezan a aparecer herramientas que permiten resolver buena parte de esas situaciones de otra manera. Un usuario puede consultar en lenguaje natural cómo realizar un proceso determinado y recibir asistencia inmediata dentro del propio sistema. Ya no necesita buscar manuales, esperar una capacitación o generar un ticket para resolver una duda operativa. La información está disponible cuando la necesita, incluso fuera del horario habitual de trabajo.

Algo similar ocurre con la gestión documental. Facturas, remitos y otros documentos que antes requerían carga manual pueden ser interpretados automáticamente e incorporados a los circuitos administrativos.

Incluso empieza a emerger una nueva generación de herramientas capaces de ejecutar acciones concretas. No se trata sólo de consultar información o analizar datos. En algunos casos ya es posible indicar una tarea, establecer criterios de prioridad y permitir que el sistema avance sobre determinados procesos previamente definidos. Es una evolución que recién comienza, pero que ya permite observar distintos niveles de madurez en la incorporación de inteligencia artificial dentro de las organizaciones.

Los ejemplos anteriores muestran algo que observo cada vez con más frecuencia en las PyMEs. La incorporación de inteligencia artificial suele avanzar en distintas capas de madurez. Por eso me gusta pensar su evolución en cuatro etapas.

La primera tiene que ver con el conocimiento. Los sistemas empiezan a actuar como asistentes capaces de responder preguntas, explicar procesos y acompañar a los usuarios en su trabajo diario.

La segunda está vinculada con la captura de información. Documentos, facturas, remitos y otros registros dejan de depender exclusivamente de la intervención humana para incorporarse a los procesos de negocio.

La tercera etapa es probablemente una de las más interesantes. Tiene que ver con la capacidad de analizar grandes volúmenes de información y encontrar patrones que muchas veces resultan invisibles para las personas. Ya no hablamos únicamente de saber cuánto se vendió el mes pasado. Hablamos de identificar tendencias, proyectar escenarios y anticipar comportamientos futuros.

Y la cuarta etapa, que recién comienza a desplegar todo su potencial, es la ejecución autónoma de procesos.

Durante décadas interactuamos con los sistemas de gestión cargando datos, navegando pantallas y ejecutando procesos manualmente. Hoy comienzan a surgir agentes inteligentes capaces de realizar tareas concretas a partir de una instrucción. Desde ordenar procesos administrativos hasta ejecutar acciones operativas dentro de la organización.

Creo que este punto marca una diferencia importante respecto de otras transformaciones tecnológicas que vimos en el pasado. La inteligencia artificial no solo ayuda a comprender información. También empieza a actuar sobre ella.

Naturalmente, estos cambios generan preguntas e incluso cierta resistencia. Es lógico. Cada avance tecnológico importante despertó temores similares.

Sin embargo, la experiencia que observamos en las PyMEs muestra algo diferente. La adopción suele ser positiva cuando las herramientas resuelven problemas reales y ofrecen beneficios visibles desde el primer día.

La conversación sobre si la inteligencia artificial reemplazará puestos de trabajo suele eclipsar otra discusión que considero más relevante: qué hacemos con el tiempo que recuperamos.

Cuando una persona deja de dedicar horas a tareas repetitivas, puede concentrarse en actividades de análisis, planificación, atención de clientes o mejora de procesos. En otras palabras, puede aportar valor desde otro lugar.

Ese cambio resulta especialmente importante en el contexto actual de la Argentina.

Durante muchos años, la inflación y la dinámica económica dificultaron la posibilidad de observar con precisión ciertos indicadores de gestión. En numerosos casos, las ineficiencias quedaban ocultas detrás de aumentos de precios permanentes o de contextos extraordinarios.

Hoy la situación es diferente. Cada vez más empresarios necesitan entender con claridad dónde ganan dinero, dónde lo pierden, cuáles son sus costos reales y qué procesos están afectando la rentabilidad.

Por eso veo un creciente interés por herramientas que permitan transformar datos dispersos en información útil para la toma de decisiones.

La inteligencia artificial puede aportar mucho en ese terreno. No porque sustituya la experiencia de quienes conducen las empresas, sino porque amplía su capacidad para analizar información, detectar oportunidades y actuar con mayor velocidad.

Según una encuesta global de Salesforce, el 91% de las PyMEs que utilizan inteligencia artificial afirma que esta tecnología contribuye al crecimiento de sus ingresos. Más allá de las estadísticas, lo importante es entender qué explica esos resultados. En la mayoría de los casos no se trata de una revolución repentina. Se trata de cientos de pequeñas mejoras acumuladas que terminan impactando en la productividad general del negocio.

Cuando pienso en los próximos cinco años, no imagino un escenario donde las personas desaparezcan de los procesos. Imagino organizaciones más inteligentes, donde la tecnología se ocupe cada vez más de las tareas repetitivas y las personas puedan concentrarse en aquello que sigue siendo insustituible: interpretar contextos, construir relaciones, liderar equipos y tomar decisiones.

La inteligencia artificial ya está entrando en las PyMEs argentinas. La verdadera oportunidad no pasa por adoptarla porque sea una tendencia. Pasa por utilizarla para liberar tiempo, mejorar la gestión y generar mejores decisiones.

Porque, al final del día, la tecnología tiene valor cuando ayuda a que las empresas funcionen mejor. Y esa conversación, más que una discusión sobre inteligencia artificial, es una discusión sobre competitividad, productividad y futuro.