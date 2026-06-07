Cada vez que la Argentina se sienta a discutir cómo atraer capital, el debate suele ordenarse alrededor de las mismas variables: estabilidad, incentivos, competitividad y, más recientemente, instrumentos como el RIGI. Son factores relevantes, pero incompletos. En la práctica, hay una condición previa —silenciosa, técnica y determinante— que define si una inversión avanza o se cae en la última milla: la confianza verificable.

En los mercados que hoy concentran el financiamiento institucional, la confianza ya no es un atributo “blando”. Es un estándar operativo. Se traduce en preguntas concretas: ¿quién está detrás de esta operación?, ¿cuál es el origen de los fondos?, ¿qué controles tiene la compañía?, ¿cómo se documenta y monitorea el riesgo?, ¿qué tan auditable es el proceso? Cuanto más claras son esas respuestas, menor es el costo de transacción, más rápido se cierran acuerdos y más previsible se vuelve la permanencia del capital.

Por eso el compliance dejó de ser un tema exclusivo del sistema financiero para convertirse en un requisito transversal de la economía real. No se trata de sumar burocracia: se trata de reducir incertidumbre. En un contexto global donde los riesgos reputacionales se amplifican y las obligaciones de debida diligencia se intensifican, los controles de conocimiento del cliente, trazabilidad y monitoreo son, en la práctica, infraestructura. Invisible, sí. Pero tan indispensable como la energía o la conectividad para que una economía funcione.

Este punto es crucial cuando se piensa en esquemas de regularización de capitales o en la posibilidad de que fondos que estaban fuera del circuito formal vuelvan al sistema. El desafío no es solo “hacer entrar” dólares. El desafío real es que esos recursos puedan transformarse en inversión sostenida: bancarizada, documentada y trazable. Si la trazabilidad se interpreta como un obstáculo, el resultado es frágil: el capital entra, pero no se integra; circula, pero no escala; aparece, pero no se queda. En cambio, cuando la trazabilidad se entiende como garantía, habilita algo más valioso que el flujo: habilita legitimidad.

Francisco Ma

Hay un costo oculto que muchas organizaciones descubren tarde: operar a ciegas. No conocer en profundidad a un cliente, un proveedor, un socio o un inversor puede no ser delito, pero sí un riesgo. Y el riesgo, en el mundo real, se paga. Se paga con operaciones que se demoran por falta de documentación, con acuerdos que se enfrían ante alertas de terceros, con financiamiento que se encarece por mayor fricción, con auditorías que se extienden y, sobre todo, con reputación. En la economía de la confianza, la reputación no es una consecuencia: es un activo estratégico.

Lo que antes era percibido como un asunto de bancos hoy atraviesa sectores completos. Inmobiliario, construcción, comercio exterior, tecnología y, cada vez más, activos digitales operan bajo un escrutinio creciente. Los socios internacionales —bancos corresponsales, fondos, corporaciones globales— ya no evalúan solo la rentabilidad esperada: evalúan la calidad del proceso. Y en esa evaluación, el cumplimiento no es un “checklist”, sino una señal de madurez.

El fenómeno cripto, además, acelera una tensión clave. La innovación financiera puede ser vertiginosa, pero no elimina la necesidad de controles: la vuelve más urgente. La velocidad con la que se mueven los fondos eleva la exigencia sobre la identificación de participantes, el origen del capital y la trazabilidad de las operaciones. Cuando el sistema es más rápido, el control no puede ser más lento.

Si la Argentina busca un ciclo de inversión de largo plazo, necesita comprender que los incentivos por sí solos no construyen previsibilidad. La previsibilidad se construye con reglas consistentes, procesos auditables y estándares de cumplimiento que reduzcan el riesgo para todos los actores. El compliance, bien entendido, no frena el negocio: lo hace escalable.

En definitiva, la competitividad de un país no se mide únicamente por lo que ofrece en términos fiscales. Se mide por lo que garantiza en términos de transparencia y control. Porque cuando la confianza es verificable, las inversiones no solo llegan: se integran. Y cuando se integran, se quedan.