En lugar de optar por las grandes urbes o las playas más abarrotadas, cada vez más viajeros eligen explorar pueblos con una identidad singular, menos concurridos y repletos de historia.

Entre las diversas alternativas que presenta el mapa costero, Altea se posiciona como una de las joyas indiscutibles del Mediterráneo.

Con sus casas blancas, sus vistas panorámicas al mar y su atmósfera bohemia, este destino es una opción irresistible para quienes anhelan una escapada auténtica y alejada del bullicio.

Este es el pueblo más hermoso de España: un rincón con atractivo, vistas al Mediterráneo y una gastronomía que cautiva (foto: Pexels).

¿Cuál es el pueblo español más bonito y qué lo hace especial?

Ubicada en la provincia de Alicante, Altea es reconocida habitualmente por National Geographic y diversas guías de viajes entre los pueblos más bellos de España. Esta distinción se basa en su arquitectura de luminosas tonalidades blancas, su excepcional localización frente al mar y el armonioso equilibrio que presenta entre tradición, arte y turismo.

Su casco antiguo, dominado por la emblemática iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, se posiciona como uno de los lugares más fotografiados de la Comunidad Valenciana. La calle Major conduce hacia la plaza del templo a través de un entramado empedrado con piedra oscura que culmina en una escalinata.

Vistas panorámicas entre el mar y la montaña

Las dos cúpulas de tejas azules vidriadas de la iglesia sobresalen en la vista panorámica del pueblo. Desde su mirador principal se aprecian hacia el interior las sierras de Aitana, Bèrnia y el Puigcampana, mientras que hacia el mar destacan la Punta de l’Albir, el Morró de Toix y el icónico Peñón de Ifach.

En las mañanas, el ambiente marinero cobra vida con el sonido de las aves marinas y la actividad en el puerto. Altea fue, durante muchas décadas, un pueblo de pescadores y labradores. En la calle del Sol, según recuerdan los vecinos más veteranos, se conservaba el ambiente del antiguo barrio marinero, caracterizado por sus cortinas oscuras para proteger los hogares del sol.

En la actualidad, esa zona atraviesa el pintoresco barrio de El Fornet. Sus casas blancas se engalanan con geranios, jazmines y buganvillas, enmarcadas en calles estrechas y empedradas que conservan la estética mediterránea tradicional.

Adicionalmente a su belleza natural, Altea conserva una identidad artística muy sólida. Desde hace décadas se ha transformado en un refugio para músicos, pintores y artesanos. Sus galerías, talleres y ferias al aire libre proveen de vitalidad a un pueblo que amalgama historia, paisaje y cultura.

Este es el pueblo más hermoso de España: un rincón con atractivo, vistas al Mediterráneo y una gastronomía que cautiva (foto: Pexels).

Descubre lo imprescindible en Altea

Altea presenta actividades para una amplia variedad de preferencias. Su dimensión resulta apropiada para ser explorada a pie, permitiendo descubrir cada uno de sus rincones sin apuros. A continuación, se enumeran algunos aspectos imprescindibles para disfrutar del pueblo:

Recorrer el casco antiguo : las calles estrechas de El Fornet, las casas blancas y los balcones llenos de flores forman uno de los conjuntos más pintorescos del Mediterráneo.

Subir a la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo : desde su mirador se contempla la bahía y las sierras que rodean el pueblo, ofreciendo uno de los mejores puntos panorámicos de la región.

Caminar por el paseo marítimo : ideal para una caminata tranquila al atardecer, repleto de bares, restaurantes y vistas abiertas al mar.

Visitar sus playas : aunque predominantemente son de canto rodado (piedra), ofrecen aguas limpias y un ambiente tranquilo. Las más conocidas son la Playa de la Roda y la de Cap Blanch.

Entrar a galerías de arte y tiendas locales : Altea es un espacio profundamente vinculado al arte, donde muchas casas antiguas se han transformado en talleres y galerías culturales.

Probar su gastronomía: el arroz a banda, los pescados frescos de la bahía y los dulces típicos como los pastissets son parte fundamental de su identidad culinaria.

Cómo llegar a Altea: coche, tren y autobús desde las principales ciudades