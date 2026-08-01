Cierran la Garganta del Diablo por 40 días ante una crecida histórica en Iguazú. Foto: Iguazú Argentina.

El Parque Nacional Iguazú aplicará una medida inédita: clausurará por 40 días el paso a la Garganta del Diablo desde este lunes 3 de agosto, con el fin de retirar pasarelas y barandas metálicas ante la amenaza de un desborde histórico de la cuenca.

La decisión se oficializó en una presentación conjunta entre directivos de Parques Nacionales y la concesionaria Iguazú Argentina S.A., que explicó los motivos técnicos y climáticos detrás de la clausura preventiva del sector más icónico del paseo.

A diferencia de otros años, esta vez no se esperará el embate del caudal: la estrategia consiste en desmontar y resguardar la infraestructura, para evitar una repetición del desastre de octubre de 2023, cuando el río arrasó 79 tramos de pasarelas.

Aquella crecida dejó inhabilitado el paseo durante nueve meses, con un fuerte impacto económico para la actividad turística de la región y un largo proceso de reconstrucción de la infraestructura afectada.

Por qué cierran la Garganta del Diablo

“Se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura”, indicó la concesionaria, que vinculó la decisión al alto nivel de afluencia turística y a las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS) para los próximos meses.

Los representantes de la firma remarcaron que la medida se sustenta en pronósticos técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú, en línea con los análisis de las empresas que monitorean el sistema fluvial en la cuenca compartida con Brasil.

Según esos organismos, durante septiembre y octubre se esperan caudales elevados, con potencial de generar inundaciones extraordinarias que podrían volver a dañar la infraestructura del área de Cataratas.

Pese al cierre puntual, las autoridades garantizaron que el resto del parque seguirá funcionando con normalidad, incluyendo el Circuito Superior, el Circuito Inferior, el Tren Ecológico y los espacios gastronómicos, según confirmó el intendente José María Hervás.

El Parque Nacional Iguazú suspenderá el acceso a la Garganta del Diablo desde este lunes para desmontar pasarelas y barandas. Foto: NA.

Alerta en Misiones por la crecida de los ríos

La provincia de Misiones también activó un esquema de contingencia ante los pronósticos de lluvias intensas y la consecuente suba de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que podría derivar en evacuaciones en localidades costeras.

El gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para coordinar acciones preventivas en los municipios ribereños, en un escenario que también depende de la apertura de compuertas en represas hidroeléctricas de Brasil.

En un encuentro reciente con especialistas locales y del exterior, los técnicos ratificaron la perspectiva de lluvias récord para los próximos meses y advirtieron que los escenarios de riesgo hidrológico varían de fuertes a extremos en toda la cuenca.

Con información de NA.