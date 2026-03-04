Southern Energy (SESA), el consorcio privado que desarrolla el proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) generado en Vaca Muerta, firmó con la alemana SEFE Securing el contrato final para proveerle 2 millones de toneladas anuales durante ocho años a patrir de fines de 2027. El convenio, que ya había sido anunciado en diciembre, podría significar un ingreso superior a los u$s 7000 millones, según fuentes del sector. SESA nació en julio de 2024, a partir de un acuerdo inicial entre Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar. El joint venture incorporó luego a las demás empresas que hoy también lo componen: YPF (25%), Pampa Energía (20%) y Harbour Energy (15%). PAE tiene 30% y Golar, el 10%. Es una iniciativa privada, que, a través de un gasoducto dedicado -es decir, de uso exclusivo para el proyecto-, enviará gas de Vaca Muerta al Golfo San Matías, Río Negro, donde se convertirá en GNL. El proyecto ya tomó la decisión de inversión de dos barcos: el Hilli Episeyo -previsto con el nacimiento de SESA- y el Mark II, contratado en agosto. Los dos ya suponen una inversión total superior a los u$s 15.000 millones. Precisamente, el contrato con SEFE es para abastecer a la alemana del GNL que produzca el Hilli Episeyo, que entrará en operación a fines de 2027. El volumen de GNL previsto en este convenio es más del 80% de la capacidad de producción de ese buque (2,45 millones de toneladas anuales de GNL) y más del 30% de la capacidad conjunta de las dos naves (6 millones de toneladas por año). “Los ingresos derivados de este contrato permitirán monetizar los vastos recursos de gas de Vaca Muerta y generar una fuente de divisas genuinas en la cuenta externa del país“, indicó el comunicado de prensa. Lo que se había firmado en diciembre había sido un acuerdo marco (“Heads of Agreement”). El martes a última hora, en Berlín, se firmó el contrato definitivo. Realizada la rúbrica en el Axica Convention Centre de la capital alemana, asistieron Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Rodolfo Freyre, presidente de SESA; Martín Rueda, director general de Harbour Energy Argentina y director titular de SESA; Patricio Da Ré, Project Integration director de YPF -también director titular de SESA; Karl Staubo, CEO de Golar LNG; Federico Petersen, COO de Golar LNG y director titular de SESA; y Matías Lacabanne, CCO de SESA. Por el lado de SEFE, estuvieron su CEO, Egbert Leage; Doris Honold, miembro del Consejo de Supervisión; Jean-Manuel Conil-Lacoste, vicepresidente ejecutivo de LNG; y Sharif Islam, vicepresidente de LNG Origination-Atlantic. Además, testimonió la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. “El contrato con SEFE tiene relavancia por dos motivos centrales. Por un lado, confirma el posicionamiento de la Argentina como un nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación de las fuentes globlaes de suministro. Por otro, constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa”, declaró Freyre. Por su parte, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, destacó que se haya podido pasar de un HoA a un “Sales and purchase agreement” (SPA) en sólo tres meses. “Este rápido progreso demuestra que SESA es el socio adecuado para ampliar nuestro portafolio en América del Sur y, de ese modo, fortalecer la seguridad energética de Europa. Con entregas que comenzarán ya en 2027, no sólo seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de la Argentina, sino también el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país”, subrayó. Los más de u$s 15.000 millones ya anunciados por SESA son la inversión confirmada a lo largo de 20 años de operación de los dos buques que se instalarán frente a la costa de Río Negro. El joint venture prevé alcanzar exportaciones por más de u$s 20.000 millones entre el inicio de su actividad (2027) y 2035. Propiciará la creación de 1900 empleos directos e indirectos -principalmente, locales- en su fase de construcción y tendrá una elevada participación de proveedores locales durante la operación del proyecto. SEFE, por su parte, es uno de los mayores proveedores energéticos para clientes industriales de europa. Anualmente, vende 200 terawatts-hora (TWh) de gas y energía. Tiene 50.000 clientes, desde pequeñas empresas hasta municipios y organizaciones internacionales. Emplea a 2000 personas en todo el mundo y es propiedad del Gobierno Federal de Alemania.