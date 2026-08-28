Este viernes, 28 de agosto de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1647 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,05%.

En el mercado EUR/USD, la cotización cayó -0.21% en la última semana y apenas avanzó 0.02% en el último año, indicando estabilidad con leve corrección reciente.

Fuente: narrativas-es

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores, lo que indica una reducción en su valor. Esta disminución ha sido continua, marcando una notable variación en el mercado cambiario.

El análisis de esta tendencia sugiere una posible reacción a factores económicos recientes que han influido en la demanda y oferta del dólar, lo que podría afectar futuras decisiones de inversión y comercio.

La volatilidad económica de la última semana entre el Euro y el dólar, con un 1.45%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.