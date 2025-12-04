Javier Milei aparece muy fortalecido tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas de octubre y en la Casa Rosada ya sueñan en continuar por otros cuatro años más.

Mientras lentamente comienza a palpitarse la estrategia rumbo a 2027, la consultora Isasi Burdman elaboró una encuesta que indagó el escenario de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El estudio nacional, titulado ´Milei y el orden: segunda temporada´, se realizó entre el 19 y 27 de noviembre a 1722 casos. El trabajo refleja buenas señales para el oficialismo, tanto en la imagen del mandatario y la evaluación de la gestión. Además, exhibe la incapacidad de la oposición en capitalizar mayor apoyo y consolidarse como alternativa.

La imagen de Milei y la gestión

Tras un septiembre y octubre con números más ajustados, noviembre marca un repunte significativo para Milei. Su imagen positiva trepó al 53%, subiendo 7 puntos respecto al mes anterior, mientras que la negativa cayó al 38%.

Esta tendencia se repite en la evaluación de su gestión: un 55% de los encuestados aprueba el gobierno, frente a un 37% que lo desaprueba.

¿Reelección asegurada?: qué dice la encuesta respecto a las chances de Milei de renovar su mandato en 2027

Respecto a cómo le iría a Milei si hoy fueran las elecciones presidenciales, el relevamiento traza un panorama electoral entusiasta para el gobernante con una diferencia contundente sobre la oposición.

Ante la pregunta “si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿usted votaría a favor o contra la reelección de Milei?“, más de la mitad de los encuestados se expresó a favor (52%) contra un 33% que dijo que no se inclinaría por el libertario.

Por otro lado, los resultados le dan un duro golpe a la oposición de cara al futuro: Axel Kicillof queda segundo pero bastante atrás entre las preferencias con el 18%.

Es el único dirigente opositor en alcanzar los dos dígitos: tanto Juan Schiaretti (Provincias Unidas) como Nicolás Del Caño (FIT) reúnen 3%. Un dato llamativo: casi la quinta parte de los participantes todavía no saben a quien votar (alcanzó el 17%) .

El ranking de dirigentes

El estudio también ofrece un mapa de la valoración de los principales actores políticos. En este apartado, Patricia Bullrich se consolida como la figura con mejor imagen después del presidente al alcanzar un 51% de positiva.

El ministro del Interior, Diego Santilli, aparece tercero con el 46% de adhesiones. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, cierran el top-5: el primero alcanzó el 45% de apoyo contra un 35% en rojo, mientras que el segundo registró 43% positivo vs. 43% en contra.

Por su parte, el informe arroja luces de alerta para las principales figuras del kirchnerismo: Cristina Kirchner tiene un 71% de imagen negativa, seguido por Sergio Massa (68%) y Axel Kicillof (61%).

En la interna por el liderazgo de la oposición, el gobernador bonaerense se impone a la exmandataria como el principal referente opositor: las respuestas ubican a Kicillof con 28%, cuatro puntos por delante de la jefa del PJ (24%).

Respaldo a las reformas

Finalmente, el estudio arrojó que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo gozan de buena salud en la opinión pública. Arrojó los siguientes datos: