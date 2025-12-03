En esta noticia Inflación noviembre 2025: de cuánto fue el IPC según tres de las consultoras más escuchadas

Luego de que el dato de inflación de octubre alcanzara un 2,3% -la cifra más alta en seis meses-, varias consultoras privadas anticiparon qué pasará con los precios en noviembre y advirtieron que el guarismo volverá a crecer.

Desde hace medio año, el índice general de precios muestra un incremento sostenido: se ubicó en 1,5% en mayo, luego 1,6% en junio y 1,9% en julio y agosto. En septiembre, el dato volvió a superar el 2% con un 2,1% y, finalmente, 2,3% en octubre.

En este escenario, los analistas coinciden en que el IPC del anteúltimo mes del año podría volver a subir, esta vez impulsado por el precio de la carne, que registra fuertes subas desde octubre.

El dato oficial se conocerá el próximo jueves 11 de diciembre, cuando el INDEC publicará el dato de inflación de noviembre.

Eco Go

Durante la cuarta semana de noviembre, la consultora que encabeza Marina Dal Poggetto registró una variación de 0,7% en los precios de alimentos y bebidas.

Con este dato, la inflación promedio mensual de este rubro alcanzaría el 3%, marcando una continuación al alza respecto al relevamiento anterior.

“Los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron este mes un incremento del 3,2%, mientras que los consumidos fuera del hogar experimentaron una suba del 2,3″, señaló la firma.

En detalle, el mayor aumento del mes se dio en carnes (4,9%) y frutas (19,3%): durante las primeras dos semanas del mes lideraron la subas con 5,8% y 18,7%, respectivamente.

En detalle, la categoría carne fue impulsada por los fiambres (+6,4%) y por la carne vacuna (+5,8%), con especial impacto en los bolsillos de cara a las fiestas. Además, tanto los cortes delanteros como los traseros mostraron subas significativas.

Desde Eco Go advirtieron que el precio mayorista de la carne vacuna siguen al alza, por lo que “no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo”.

“Tras la incertidumbre en la previa a las elecciones y la euforia luego del triunfo en octubre, noviembre fue un mes de normalización, pero también de correcciones , que contribuyeron a mantener la inflación al alza”, destacaron.

En cuanto al nivel general de precios, desde la consultora de Dal Poggetto proyectan una suba del 2,5% en octubre.

LCG

La estimación de LCG mostró que no hubo aumentos en los precios de alimentos durante la última semana de noviembre. La variación implicó una desaceleración abrupta tras dos semanas consecutivas en las que las subas habían superado el 1,5% semanal .

La aceleración en lácteos, carnes y verduras fueron determinantes al presentar una inflación por encima del promedio:

Lácteos y huevos: +5,4%

Carnes: +3,9% (este rubro explica, por sí solo, un tercio de la inflación total del mes).

Verduras: +3,7%

En el otro extremo, rubros como Azúcar, miel y cacao mostraron deflación mensual (-0,8%).

“En las últimas 4 semanas la inflación promedio quedó en 3,3% mensual“, precisó la consultora que dirige Javier Okseniuk. Al comparar la medición de inflación de punta a punta, el aumento fue del 3,2%.

C&T

En el caso de C&T, el dato estimado para el IPC general de noviembre en el Gran Buenos Aires se ubicó en 2,4% mensual, según su medición de precios minoristas. Con este dato, la variación de doce meses se redujo levemente y quedó en 29,1%.

Según el reporte, la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados.

Indumentaria fue el rubro de mayor suba (en torno al 5%). Le siguieron electricidad y gas, con subas alrededor del 4%. Respecto a alimentos consumidos en el hogar, aceleró 2,6%, por encima del promedio.

“La carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación). El alza del rubro no fue mayor aún debido a una baja de 12% en las verduras”, detallaron.