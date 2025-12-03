¿El fin del pánico?: el extraño caso de la moneda que “resucitó” fuerte después de las elecciones
Del escepticismo al récord. La victoria oficialista transformó en una sorpresiva racha de optimismo lo que antes era pura incertidumbre. Una encuesta reciente revela que la fe de la gente en la moneda está en techos impensados.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de diciembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.