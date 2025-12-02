Con diciembre llegó el momento de hacer un balance de lo ocurrido en 2025 y, simultáneamente, de empezar a pensar en lo que será el tercer año de la gestión de Javier Milei.

En un escenario donde el Gobierno celebra el resultado fiscal, el foco de la discusión se traslada a la capacidad de que este orden macroeconómico se traduzca en progreso concreto para los argentinos.

Consultado sobre el tema, Martín Redrado realizó un repaso sobre los pendientes y las prioridades que definirán el éxito o fracaso de la segunda etapa del plan económico.

En esa línea, el extitular del BCRA alertó sobre el estado de la microeconomía y el impacto directo en los hogares, y señaló que la actual desaceleración inflacionaria convive con un deterioro social ineludible.

“El salario real no alcanza para llegar a fin de mes y lo que se ve es que las paritarias de los principales gremios se están incrementando al 1% mensual, mientras la inflación está navegando cercana al 2%”, proyectando para noviembre una cifra en torno al 2,3% o 2,5%.

Esta divergencia nominal, indicó, subraya una realidad más profunda: “No crece el salario y tampoco crece el empleo”.

Para el extitular del BCRA, el “gran desafío por delante es la creación de empleo”, con un saldo de 150.000 puestos de trabajo perdidos en la construcción, la industria manufacturera y el comercio.

Este panorama, agregó, se completa con la preocupación por el lado de la demanda, ya que “todavía no hay vistas de una transformación que permita poner nuevamente a la economía en crecimiento, al contrario, hay un aumento del crédito, de la morosidad en materia de consumo”.

Tras destacar que “se ha hecho mucho” en la primera fase de ajuste, Redrado instó a “ingresar en una segunda etapa del proceso económico que debe tener dos planos”.

“Por un lado hay que buscar dar previsibilidad en materia cambiaria, monetaria y financiera, y también ocuparse del punto de vista productivo, buscando más competitividad, trabajando en lo impositivo, en el transporte y en materia federal, devolviéndole a las provincias los fondos que les han sacado a lo largo de los años”, apuntó.

Fuente: El Cronista

En otro tramo de la entrevista, y al ser consultado sobre su optimismo de cara a 2026, Redrado se mostró cauto. “El futuro depende mucho de lo que hagamos, el tren de las oportunidades viene y frena en el andén llamado Argentina, pero todavía hay una cantidad de temas que abordar, La lucha contra la informalidad, por ejemplo, no podemos tener un país con 50% de trabajadores en la informalidad", señaló.

Ante esta problemática, propuso bajar impuestos al trabajo: “Un trabajador que esta registrado paga 18% de impuestos, si queremo s aumentar el salario real podemos bajarlo al 9%, por ejemplo. Y afirmó que la reforma impositiva que busca impulsar el oficialismo debe apuntar a la incorporación de trabajadores a la formalización, una vía directa para inyectar dinamismo en el mercado laboral.

En cuanto al frente externo y la atracción de capitales, Redrado hizo hincapié en la necesidad de tener “un solo tipo de cambio”.

“No entremos en la discusión de las bandas, pero sí tenemos que salir del dólar MEP, del dólar CCL, del dólar blue. Es necesario un solo valor del dólar y para eso hay que eliminar restricciones, hay que tener normalidad en materia cambiaria, es lo que pide cualquier inversor".

Finalmente, el expresidente del BCRA también abordó la política monetaria. Si bien celebró que el crédito esté creciendo, criticó el alto nivel de encajes exigidos a los bancos por la autoridad monetaria.

“Por cada 100 pesos que se depositan en un banco, el BCRA exige que más de la mitad quede inmovilizada como respaldo. En cualquier sistema financiero normal es 20%”, concluyó.