En esta noticia La inflación seguirá alta

Ver los precios subir y subir ha sido la constante de este año y esa preocupación es el principal factor que ha afectado la confianza de los consumidores mexicanos durante 2026. Y para mayor preocupación, la encuesta entre especialistas económicos de Citi aumentó el pronóstico de la inflación para el cierre de este año.

Télam

Por una parte, de acuerdo con datos del Inegi, la confianza del consumidor tocó en mayo su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

En el mes de referencia, la confianza del consumidor se ubicó en 43.5 puntos, el nivel más bajo registrado previamente fue en diciembre de 2022, cuando se ubicó en 42.8 unidades.

Consultados sobre la expectativa de los precios para los próximos 12 meses en el país, la encuesta arrojó una puntuación de 15.3 unidades, y aunque hubo un ligero repunte respecto a abril, el indicador se ubica en niveles no vistos desde mediados de 2023.

Desde febrero de este año, la inflación general se ha mantenido por encima de 4%, debido al aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos, bebidas energéticas y cigarros, así como a un incremento en el precio de alimentos, como el jitomate.

La inflación seguirá alta

Pese al optimismo del Banco de México, que apunta a que la inflación bajará de 4% a partir del tercer trimestre de este año, los analistas económicos ven un panorama totalmente diferente.

La encuesta de Citi entre especialistas del sector privado correspondiente al 5 de junio, aumentó la expectativa de la inflación a 4.35% para el cierre de este año, desde 4.3% hace dos semanas.

Este resultado está en línea con la expectativa presentada en la encuesta del Banco de México, también entre analistas del sector privado, y que se publicó a principios de esta semana.