A un mes de las elecciones legislativas que consolidaron el avance de La Libertad Avanza, una encuesta nacional de DC Consultores volvió a encender la interna peronista.

Es que, en un dato terminante, el 80,23% de los encuestados responsabiliza a Cristina Kirchner por la derrota electoral del peronismo el pasado 26 de octubre.

En contraste, solo un 19,77% señala al gobernador bonaerense Axel Kicillof como el culpable de la mala performance del PJ a nivel nacional.

El sondeo, realizado entre el 13 y el 15 de noviembre con 2370 casos y un margen de error de +/- 2,7%, expone la magnitud de la crisis que atraviesa el kirchnerismo tras su tropiezo en los últimos comicios.

Allí, el oficialismo obtuvo el 40,84% de los votos y logró 64 bancas en Diputados, con un amplio triunfo nacional de LLA que llegó incluso hasta la provincia de Buenos Aires, donde Diego Santilli -ahora ministro de Interior- superó por poco a Jorge Taina, dando vuelta el escenario en una jurisdicción históricamente peronista.

Cristina Kirchner, en su peor momento y navegando la interna con Kicillof

La pregunta directa de la consultora no dejó lugar a evasivas: “¿Quién es el responsable de la derrota peronista?”. El resultado es contundente y confirma el diagnóstico que ya circulaba en la Casa Rosada: hoy, el kirchnerismo no tiene liderazgo claro de cara al futuro.

La encuesta llega en medio de la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La expresidenta ha responsabilizado públicamente al gobernador por haber desdoblado las elecciones bonaerenses, decisión que —según su visión— reactivó a los votantes libertarios.

Kicillof, por su parte, sostiene que el desdoblamiento evitó un colapso electoral aún mayor y que la derrota nacional corresponde a la conducción kirchnerista, no a la gestión bonaerense.

La última comunicación directa entre ambos dirigentes fue el 17 de agosto, durante el cierre de listas de diputados nacionales.

Desde entonces, la fractura entre el kirchnerismo duro y el kicillofismo se profundizó, con críticas cruzadas entre quienes responden a ambos referentes y estrategias divergentes para enfrentar el avance libertario.

En este escenario, la encuesta de DC también midió la percepción sobre el rol del peronismo como oposición en 2026.

Al respecto, el 69,77% de los consultados cree que será una “oposición destructiva”, frente al 30,23% que espera una postura “constructiva”.

Esta imagen negativa del peronismo como fuerza opositora se refleja también en la pregunta sobre qué apoyo político es necesario para hacer reformas.

El 65,52% considera que el gobierno debe trabajar “con los que quieren un cambio (sea del partido que sean)”, superando ampliamente a quienes creen que debe apoyarse en gobernadores aliados (17,24%), gobernadores peronistas (8,22%) o solo en diputados y senadores (9,02%).

La sociedad avala las reformas de Milei

Más allá de la “debacle” peronista que midió DC, la encuesta también analizó el respaldo ciudadano al gobierno de Javier Milei.

En este sentido, el 61,8% de los consultados afirmó sentirse representado con la forma de gobernar del presidente libertario, mientras que el 38,2% respondió negativamente.

También se consultó sobre las reformas estructurales que el gobierno planea impulsar en el Congreso: tributaria, laboral, penal y, eventualmente, previsional.

Al respecto, el 52,69% de los argentinos cree que 2026 debe ser el año de “más motosierra” (muchas reformas), frente al 47,31% que prefiere “menos motosierra” (pocas reformas).

Esta preferencia por profundizar los cambios coincide con el momento político: el Gobierno prepara sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar el Presupuesto 2026 y las reformas con más aliados violetas que nunca.

En particular, cuando se preguntó qué área de la reforma del Estado debe resolverse “con urgencia”, las respuestas fueron:

Tributaria (impuestos) : 30,34%

Laboral : 29,21%

Seguridad : 25,84%

Educación: 14,61%

El gobierno de Milei tiene previsto enviar al Congreso estas reformas estructurales durante las sesiones extraordinarias que se extenderían durante el verano.

Tal como manifestó Milei, para el Gobierno la prioridad durante este período va a ser aprobar “el Presupuesto y las reformas”, dejando otros temas como los pliegos de la Corte Suprema para después de marzo.

Gage Skidmore

El acuerdo con Estados Unidos: expectativa con cautela

Otro dato relevante de la encuesta es la percepción ciudadana sobre el acuerdo comercial anunciado con Estados Unidos el 13 de noviembre.

El 47,19% de los argentinos ve la relación con Estados Unidos como “necesaria para crecer”, mientras que el 20,22% la considera una “expectativa (pero a largo plazo)”.

Sin embargo, un 17,98% la califica como “humo (anuncios y nada más)” y un 14,61% siente “miedo” ante este vínculo.

El “Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca” anunciado por la Casa Blanca establece reducciones arancelarias para productos clave, acceso preferencial al mercado estadounidense para ciertos recursos naturales argentinos, y la apertura del mercado local a productos tecnológicos, farmacéuticos y agrícolas de Estados Unidos.

Además, en un punto clave para el sector ganadero y el ingreso de divisas, el acuerdo incluye una cuota de 80.000 toneladas para exportaciones de carne bovina argentina hacia EE.UU..

Tras su triunfo en Buenos Aires, Santilli lidera para gobernador en 2027

En la proyección para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en 2027, Diego Santilli aparece como favorito con el 41,05% de las preferencias, seguido por los indecisos (27,37%).

Sergio Massa obtiene el 14,74%, Victoria Villarruel el 11,58% y Mayra Mendoza apenas el 5,26%.

Este dato resulta particularmente llamativo considerando que Kicillof ganó las elecciones provinciales del 7 de septiembre por 14 puntos, pero no hay figuras de su espacio que lo representen.

Ficha técnica: Encuesta nacional realizada por DC Consultores entre el 13 y 15 de noviembre de 2025. Muestra: 2.370 casos. Margen de error: +/- 2,7%.