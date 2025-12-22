Los jubilados de ANSES recibirán un triple bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya inició el calendario de pagos de diciembre, con todas las fechas confirmadas para jubilaciones, pensiones y demás prestaciones y aunque habrá un atraso, el Gobierno oficializó un triple beneficio.

El organismo previsional confirmó que los adultos mayores recibirán el cobro correspondiente al último mes del 2025 con bono, aguinaldo y aumento.

¿Cuál es el triple beneficio que cobrarán los jubilados en diciembre?

En diciembre, los adultos mayores verán un aumento en sus haberes del 2,3%, en línea con la inflación de octubre con el dato confirmado de INDEC. Este ajuste se basa en el vigente de régimen de movilidad que fijó el Gobierno de Javier Milei desde 2024.

Por otro lado, al incremento se sumará el refuerzo de $ 70.000 destinado a un grupo específico de jubilados y pensionados, en particular a quienes cobran la mínima, pero otros también lo reciben.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

Los jubilados recibirán tres beneficios: aumento, bono y aguinaldo.

Las tres categorías de cobro del bono

Excluidos por completo : jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 410.879,59. Estos beneficiarios no acceden al extra.

Pago proporcional : quienes cobren un haber mayor a $ 340.879,59 y menor al tope máximo, $ 410.879,59, recibirán una retribución proporcional hasta llegar a ese límite.

Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran la mínima.

En tercer lugar, los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo, que corresponde al mejor cobro del vigente semestre (julio-diciembre).

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre?

El último dato del IPC informado por el INDEC fue del 2,34% y así, ANSES tomará esta referencia de inflación para dar el último ajuste del año. Sin embargo, el bono de $ 70.000 sigue congelado, lo que reduce el incremento real al 1,93% para quienes lo cobran.

Jubilación mínima y máxima en diciembre

Jubilación mínima: pasa a $ 340.879,59 . Con el bono de $ 70.000 y el medio aguinaldo de $ 170.439,79 , el total a cobrar será $ 581.319,38 .

Jubilación máxima: se ubica en $ 2.293.796,92. Sumando el aguinaldo de $ 1.146.898,46, el total asciende a $ 3.440.695,39. Este grupo no recibe bono.

Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobran los jubilados en diciembre?

El organismo previsional informó que el pago de los haberes de jubilados y pensionados comenzó el martes 9 de diciembre. Por eso, los adultos mayores verán sus cobros con demora, ya que el esquema de ANSES se suele iniciar los días 8, pero en esta última liquidación fue feriado.

El calendario de diciembre verá un atraso.

Jubilaciones con la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025