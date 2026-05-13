La apuesta de MSC Cruceros por la Argentina entra en una nueva etapa. La naviera proyecta crecer cerca de un 20% en la temporada 2026/2027 gracias a la llegada de un nuevo barco al puerto de Buenos Aires y por una estrategia de diferenciación que incluye el primer Crucero del Hockey de la región. Así lo aseguró en diálogo con El Cronista Pablo Laudonia, gerente Comercial para Argentina y Latam, quien destacó que la demanda local “viene creciendo desde hace cuatro años”. El negocio de los cruceros atraviesa una etapa de expansión en el país. Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el puerto de Buenos Aires recibe cada temporada más de 400.000 pasajeros y más de 100 cruceros. Para la temporada 2024/2025 se proyectó un récord de más de 479.000 cruceristas en 125 recaladas, el nivel más alto de los últimos 12 años y un crecimiento del 10% frente al ciclo anterior. En este contexto, la naviera confirmó que el MSC Seaview comenzará a operar desde Buenos Aires el 10 de diciembre y permanecerá hasta el 4 de marzo con itinerarios de siete noches hacia Punta del Este, Camboriú y Santos. Con capacidad para 5400 pasajeros, será el barco de mayor porte que operará desde el puerto porteño durante el próximo verano. En palabras de Laudonia, la expectativa de crecimiento para la operación local ronda el 20% frente a temporadas anteriores, apalancada tanto en el aumento de capacidad como en la buena performance que viene mostrando Sudamérica para la compañía. En paralelo, la empresa busca atraer nuevos públicos con experiencias segmentadas. Para ello, lanzó el primer crucero temático de hockey, que zarpará el 1° de febrero de 2027 a bordo del MSC Splendida con un itinerario de ocho noches que recorrerá Buenos Aires, Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Camboriú y Punta del Este. Además, contará con la participación de referentes históricos del hockey argentino como Sergio Vigil, Magui Aicega y Macarena Rodríguez. “Nos parecía atractivo relacionarnos con actividades deportivas. El hockey tiene una conexión muy fuerte con las familias y con una generación marcada por Las Leonas”, sostuvo Laudonia. La empresa ya comenzó a trabajar con clubes y agencias especializadas en turismo deportivo, mientras que las primeras cabinas ya entraron en preventa. El ejecutivo aseguró, también, que el nivel de consultas “arrancó muy bien”, especialmente desde el interior del país y también desde mercados vecinos como Chile y Uruguay. Sobre su plan de expansión, la compañía comentó que tiene previsto inaugurar un barco por año a nivel mundial y, según Laudonia, la decisión de reforzar Sudamérica estuvo ligada a los buenos resultados de ocupación y rentabilidad que viene mostrando el mercado regional. “Argentina viene cumpliendo con los objetivos de venta y ocupación desde hace varios años. Eso permitió que pudiéramos postularnos para recibir un barco como el Seaview”, apuntó.