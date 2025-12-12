Diciembre marca un momento clave para el salario docente en Argentina, ya que se liquida el Sueldo Anual Complementario (SAC). En 2025, el calendario de pago del aguinaldo difiere considerablemente en cada provincia.

En este contexto, los docentes deberán constatar que el aguinaldo se calcule sobre el mejor sueldo del semestre, tal como establece la ley.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes?

La Ley de Contrato de Trabajo fija como fecha límite el 18 de diciembre para el pago del SAC, con una extensión permitida de hasta cuatro días hábiles. Sin embargo, cada jurisdicción organiza su propio calendario.

Este es el esquema que manejan las administraciones provinciales para diciembre 2025:

Nación y Universidades Nacionales

Se prevé que el depósito se realice entre el 15 y el 17 de diciembre.

Provincia de Buenos Aires (PBA)

El gobierno bonaerense suele liquidar el aguinaldo antes de las fiestas. Para este año, el pago se ubicaría entre el viernes 19 y el lunes 22 de diciembre.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Los docentes porteños cobrarán el aguinaldo junto con el salario de diciembre o mediante una liquidación complementaria, estimada entre el 18 y el 20 de diciembre.

Mendoza

El cronograma provincial contempla pagos entre el 15 y el 22 de diciembre. En el caso de suplencias, el depósito podría diferirse hacia los primeros meses de 2026.

Santa Fe

El pago será escalonado a partir de la segunda quincena. La provincia mantiene una normativa que exime al sector docente del Impuesto a las Ganancias.

Córdoba

El cronograma habitual se mantiene en la semana previa a Navidad.

Cómo se calcula el aguinaldo docente en 2025

El SAC corresponde a la mitad de la mejor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre de 2025. Para ese cálculo se toman los conceptos remunerativos del recibo salarial.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

Para determinar cuánto se cobra de aguinaldo en diciembre, se debe considerar el mejor sueldo del último semestre, teniendo en cuenta en la sumatoria estos ítems:

Sueldo básico

Antigüedad

Bonificaciones remunerativas

Adicionales que estén incorporados al salario bruto

Se debe tener en cuenta que tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, ya no se considera ese monto para el cálculo del aguinaldo. Para compensarlo, varias provincias generaron nuevos ítems.

Hay que tener en cuenta que cuando esos conceptos se clasifican como no remunerativos, quedan excluidos del SAC. En cambio, si la jurisdicción los transformó en remunerativos, sí se incorporan a la base del cálculo.

Antes de que el SAC se acredite, los docentes deberán revisar su recibo digital a través de los portales oficiales de cada provincia, como en ABC para PBA o Mi Autogestión en CABA.

El calendario escolar provincia por provincia lo anunció el Gobierno. Fuente: Shutterstock PRACH_STOCK

¿Qué deben corroborar los docentes sobre el SAC?

Los trabajadores de la educación deberán constatar que: