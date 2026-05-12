El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene vigentes esquemas de financiamiento diseñados específicamente para trabajadores activos de la tercera edad que continúan laborando formalmente y cotizando ante el IMSS. Bajo el amparo del artículo 3 de la Ley del Infonavit, el organismo tiene la obligación de facilitar créditos para adquisición, mejora o reparación de vivienda, sin que la edad avanzada sea una limitante excluyente, siempre que se mantenga la estabilidad laboral. Para obtener el financiamiento, el solicitante debe demostrar solvencia y compromiso. El primer paso es estar registrado ante el IMSS y contar con la puntuación mínima requerida en la Subcuenta de Vivienda. Además, el artículo 41 de la ley faculta al instituto para realizar un análisis exhaustivo de la capacidad de pago, asegurando que las mensualidades sean manejables para el trabajador en esta etapa de su vida. Uno de los puntos críticos para los mayores de 60 años es el factor tiempo. El Infonavit establece como regla que la suma de la edad del derechohabiente más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años para hombres y los 75 años para mujeres. Esto significa que el periodo para pagar la deuda será más corto que el de un joven. Pese a esto, existen diversas modalidades como el Crédito Tradicional, Cofinavit, o el programa Unamos Créditos, que permiten ajustar el financiamiento a las necesidades reales de remodelación o compra del solicitante. El proceso de inscripción ha sido simplificado a través de herramientas digitales. Los interesados pueden iniciar la gestión mediante la plataforma “Mi Cuenta Infonavit”, evitando filas y desplazamientos innecesarios. Pasos para iniciar el trámite: Una vez aprobado, el pago se descuenta automáticamente vía nómina. Esta es una oportunidad única para que miles de mexicanos aseguren su patrimonio y estabilidad habitacional incluso después de los 60 años.