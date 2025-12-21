En esta noticia ¿Qué es el pago único de ANSES?

ANSES confirmó en diciembre el pago de una asignación única que se otorga por un evento familiar específico. Este beneficio forma parte del régimen de Asignaciones Familiares y se liquida una sola vez, sin integrarse a los haberes mensuales habituales.

El organismo aplicó el último aumento por movilidad, que ajusta el valor según la fórmula vigente basada en la inflación medida por el INDEC.

Con esta actualización, el monto para la Asignación por Matrimonio quedó en $ 106.904, acreditado mediante depósito bancario directo.

¿Qué es el pago único de ANSES?

Se trata de una prestación económica que se entrega por única vez cuando se registra un hecho familiar relevante, como el matrimonio, nacimiento o adopción.

En diciembre, el beneficio más consultado es la Asignación por Matrimonio, que se activa solo si el enlace está inscripto en el Registro Civil y se informa en tiempo y forma ante ANSES.

¿Quiénes pueden cobrarlo?

El pago único está disponible para:

Trabajadores registrados bajo el sistema SUAF

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Monotributistas en categorías habilitadas.

Si ambos cónyuges cumplen los requisitos, cada uno puede recibir el monto completo, lo que duplica el beneficio dentro del hogar.

¿Cómo tramitar el pago único?

El trámite se puede hacer:

Online , desde la página oficial de ANSES.

Presencial, con turno previo en una oficina del organismo.

Una vez presentada la documentación, el depósito se acredita entre 30 y 60 días, siempre que los datos estén correctos.

20,000 thousand argentine pesos. New banknotes Argentina. Financial business concept, close up Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Datos que deben estar actualizados

Para evitar demoras, ANSES exige que la información personal esté completa y vigente:

Estado civil.

Datos personales y domicilio.

CBU para el cobro.

Errores u omisiones pueden impedir la acreditación. El pago único es un apoyo económico puntual que acompaña momentos importantes en la vida familiar.