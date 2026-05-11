El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encendió las alarmas entre los jubilados de todo el país: quienes presenten irregularidades en su historial laboral podrían no recibir el pago de junio. La advertencia apunta especialmente a los beneficiarios del régimen de la Ley 73, uno de los más buscados por permitir montos de retiro significativamente más altos que otros esquemas. Las auditorías se concentran en inconsistencias vinculadas a la Modalidad 40, el mecanismo que permite realizar aportaciones voluntarias para incrementar el salario base de cotización antes de jubilarse. El problema central radica en las llamadas “simulaciones laborales”: trabajadores que intentan reactivar o inflar sus derechos recurriendo a gestores externos, cooperativas fantasma o incluso familiares que los dan de alta sin que exista un vínculo laboral real. Aunque los registros pueden verse válidos a simple vista, el IMSS considera estas maniobras como fraude previsional. En 2026, el instituto público cruzó su base de datos con la del Servicio de Administración Tributaria (SAT), revisó recibos de nómina timbrados y aplicó herramientas tecnológicas para identificar cotizaciones falsas. El resultado: semanas invalidadas, aportaciones de Modalidad 40 canceladas y solicitudes de pensión rechazadas en bloque. Más allá de perder el pago de junio, las sanciones pueden ser irreversibles. El trabajador afectado quedaría limitado únicamente a la pensión mínima garantizada, sin posibilidad de acceder al monto superior que esperaba. En los casos donde se compruebe fraude, el IMSS puede además exigir la devolución de servicios médicos recibidos e iniciar procesos legales. La situación resulta especialmente alarmante porque muchos cotizantes creyeron haber cumplido con todos los requisitos. La nueva oleada de revisiones demuestra que los mecanismos de control actuales son sustancialmente más rigurosos que los de años anteriores. La clave para resguardar la pensión es asegurarse de que cada cotización esté respaldada por una relación laboral comprobable. Si se desea ingresar a la Modalidad 40, el trámite debe realizarse exclusivamente ante las ventanillas oficiales del IMSS, sin intermediarios que prometan incrementos rápidos o “arreglos” express. Además, se recomienda verificar periódicamente el historial de semanas cotizadas y el salario base registrado. Ante cualquier discrepancia, conviene corregirla de inmediato presentando la documentación que acredite la relación laboral, antes de que el instituto tome medidas que sean difíciles de revertir.