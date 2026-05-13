A los bancos les preocupa los niveles de morosidad que alcanzaron los créditos en las billeteras, más del doble de los de la banca tradicional, y advierten por las altas tasas que aplicó el sector en un momento en el que la inflación caía. La relación entre las fintech y los bancos es de rivalidad hace años debido a que compiten por los clientes. Es el famoso “superclásico” del sector financiero, pero, a la vez, son aliados en muchos negocios. Cada vez más, ambos sectores trabajan en conjunto. En los bancos consideran que, en el último tiempo se equilibró bastante la cancha en materia de regulación, que estaba bastante inclinada en favor de ellos, y creen que ahora compiten más de igual a igual, “Todos tratamos de dar el mejor servicio y producto a la gente”, enfatizó Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de Argentina en El Cronista Stream. Dijo que compiten por los mismos clientes porque aseguró que “la mayoría de las personas está bancarizada y son pocos los que entran solo por las billeteras al mundo financiero”. No obstante, señaló la importancia de cuidar la salud del mercado financiero. “Lo que decimos es: si querés prestar como un banco, sé un banco y pedí autorización para operar al Banco Central”, opinó. En ese sentido, el representante sectorial marcó que “la mora de las fintech está en torno a 20/30% y subiendo, mientras la de los bancos es del 10,6%” y advirtió que es un tema preocupante. Se refirió, así a lo que sucedió en 2025, cuando la oferta de crédito creció mucho y las tasas comenzaron a subir fuerte en un contexto de fuerte ingreso de liquidez al mercado y tensión electoral. “No se puede dar crédito a cualquier tasa y menos en un contexto de inflación a la baja y que el año pasado terminó en torno al 32%”, cuestionó Cesario. “Si tenés una tasa de 500% en un contexto de inflación a la baja, es obvio que ese crédito va a caer en mora. Es el manotazo de ahogado de alguien”, dicen en una entidad a este medio. Asimismo, resaltaron la importancia de cuidar el perfil de los tomadores de crédito para asegura la posibilidad de repago. En los bancos hay preocupación, además, por la vulnerabilidad que abre este nuevo sistema de alianzas con las fintech. “Las cuentas mula se encuentran principalmente en ese sector porque, pese a que los sistemas de on borading son cada vez más robustos”, dijo el representante sectorial. Así, ven que existen riesgos en la interacción entre las CBU y las CVU. Un gran problema que detectan en el sector bancario es que abrir una cuenta en una fintech es más fácil que en un banco y también el hecho de que los clientes de esas aplicaciones suelen ser más vulnerables a estafas por un tema de conocimiento. Y es que muchos son jóvenes, adultos mayores o personas de sectores con poco acceso a la educación financiera, pero bancos y fintechs vienen trabajando juntos en el combate del fraude y, hoy, está más tranquilo, aseguran en ABA. En tanto, lo que más preocupa a los bancos es el avance del juego en línea, de las apuestas, sobre todo en los menores, que viene avanzando fuerte. Eso está muy asociado a la digitalizción y al acceso de los jóvenes a las billeteras virtuales. Junto con eso, ven en la mora un gran desafío para las fintech, sobre todo porque los sectores en los que trabajan son de los más afectados por la caída del poder adquisitivo. Cabe recordar que, tradicionalmente, las billeteras apuntaron a los sectores menos bancarizados, que muchas veces no cumplían con características que exigen los bancos a sus clientes, por ejemplo, trabajo formal o cierto nivel de ingresos.