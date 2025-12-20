Cambia el equipaje de mano: modifican el límite permitido para llevar líquidos en el carry on Fuente: Shutterstock

Las medidas de seguridad en los aviones son muy estrictas y los viajeros deben acatar las normas para evitar inconvenientes durante los vuelos. En este sentido, uno de los puntos más importantes recae sobre las restricciones a los líquidos y envases de este tipo a en el equipaje de mano, el cual fue modificado.

Recientemente se anunció que desde ahora, se amplió el límite de líquidos y bebidas alcohólicas que pueden llevarse en el equipaje de mano y el carry on, lo que se presenta como una gran ventaja para muchos viajantes.

Cómo es la nueva medida para los líquidos en el equipaje de mano

Transportar bebidas alcohólicas en avión es posible, siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas por las aerolíneas y las normativas de seguridad aérea. Desde ahora, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se habilitará su incorporación en el equipaje.

En el caso de optar por llevarlas en cabina, esto estará permitido únicamente si la ruta, la tarifa o el destino lo autorizan. Las botellas pueden trasladarse dentro del equipaje de mano , respetando el peso máximo permitido, o bien reemplazando el carry on por el contenedor de las bebidas.

Permitirán llevar bebidas alcohólicas en el equipaje de mano

Tanto en equipaje de bodega como a bordo, el traslado de bebidas alcohólicas está sujeto a requisitos específicos. En primer lugar, solo se aceptan bebidas cuya graduación alcohólica no supere el 70% de alcohol por volumen.

Además, cada pasajero puede transportar un máximo de 5 litros en total, siempre que las botellas no excedan 1 litro de capacidad cada una.

Cambia el equipaje de mano: modifican el límite permitido para llevar líquidos en el carry on Fuente: Archivo

Otro punto clave es que las bebidas no pueden ser abiertas ni consumidas durante el vuelo, independientemente de si se transportan en cabina o en bodega. Esta restricción busca garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes a bordo de la aeronave.

Asimismo, el transporte de alcohol está exclusivamente permitido para personas mayores de 18 años. Para evitar inconvenientes, las botellas deben estar correctamente embaladas y protegidas, de manera que se minimicen riesgos de derrames, roturas o pérdidas durante el viaje.

¿Dónde sigue vigente la restricción?

Pese a que la disposición se habilita en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en muchos aeropuertos del mundo esto puede cambiar y si bien en algunos las autoridades podrían revisarlo nuevamente, en otros sigue estando completamente prohibido.

En el caso de los vuelos hacía Estados Unidos esto no se encuentra permitido de modo tal que los líquidos que superen el mínimo permitido y bebidas alcohólicas no podrán ingresarse dentro de la cabina.