La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó tres noticias claves para los jubilados y pensionados. En primer lugar, confirmaron un nuevo incremento de 2,3% en los haberes de los beneficiarios en el contexto de la Ley de Movilidad.

En la misma línea, con el incremento confirmado, ya se puede calcular el monto que recibirán los adultos mayores en concepto de aguinaldo. Sumado a esto, publicaron el calendario de pagos oficial para el último mes del año.

Aumento para jubilados: en cuánto quedará la mínima en diciembre

El organismo previsional anunció un nuevo incremento para los adultos mayores. Los haberes aumentarán 2,3% en línea con el porcentaje de inflación de octubre medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ser de $ 340.746,35. Sumado al bono de refuerzo de $ 70.000, nadie cobrará un haber menor a $ 410.746,35.

Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

Cuánto cobran de aguinaldo los jubilados

Con el aumento definido ya se puede calcular cuánto cobrarán los jubilados de aguinaldo. El extra se debe acreditar antes del 18 de diciembre y contempla el 50% del máximo haber percibido durante los últimos seis meses.

Con la jubilación mínima en $ 340.746,35, el salario anual complementario (SAC) ascenderá hasta los $ 170.373. De esta manera, sumando los tres conceptos, el haber básico escalará hasta los $ 581.119,35.

¿Cómo puedo ver mi jubilación en ANSES?

En caso se necesite ver el recibo de sueldo de la jubilación, se debe ingresar Mi ANSES. Luego, ir al apartado “Jubilaciones y Pensiones” y posteriormente a “Consultar recibos de sueldo”.

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

ANSES publicó el calendario de pagos para los adultos mayores, el mismo se pagará de la siguiente manera:

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo