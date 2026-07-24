En una fuerte señal de respaldo al manejo de las cuentas públicas porteñas, la agencia de calificación de riesgo Moody’s Ratings elevó la nota crediticia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pasó de B2 a B1 .

Con esta mejora, una calificación que el distrito no conseguía desde hace 14 años, la jurisdicción se consolida con la mejor nota subsoberana de la Argentina, ubicándose dos escalones por encima de la calificación del Estado Nacional .

El informe de la calificadora fundamenta la decisión en el perfil crediticio de la Ciudad, al que considera más sólido frente a sus pares de la región.

Según detalla el documento, la mejora se apoya en los resultados operativos y financieros de la administración porteña, sumado a una ventaja estructural clave en el actual esquema económico argentino: su baja dependencia de las transferencias federales.

La agencia definió a CABA como el gobierno local “más resiliente” del país. Esto se explica, según los analistas de Moody’s, por sus bajas necesidades de financiamiento y una exposición manejable a la deuda en moneda extranjera .

La agencia definió a CABA como el gobierno local “más resiliente” del país. Esto se explica, según los analistas de Moody’s, por sus bajas necesidades de financiamiento y una exposición manejable a la deuda en moneda extranjera .

Hacia adelante, la firma proyecta que la Ciudad mantendrá estas métricas a mediano plazo, respaldada por una posición de liquidez sólida, un perfil de vencimientos cómodo y una continuidad en la prudencia fiscal.

El upgrade porteño tiene lugar en la misma semana en que Moody’s mejoró la calificación de la deuda soberana argentina, que escaló de Caa1 a B3 para los compromisos tanto en moneda local como extranjera.

Desde la jefatura de Gobierno celebraron la noticia y apuntaron a la sintonía entre la gestión local y la nacional. “¡Contundente! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”, apuntó.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, remarcó que el regreso a la nota B1 con perspectiva estable posiciona a la Ciudad en la cima del crédito subsoberano local.

“Esta nueva mejora crediticia es el resultado del orden de las cuentas y de la disciplina fiscal. Y se enmarca, también, en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el Gobierno nacional, que desarrolló las condiciones necesarias para obtener financiamiento más accesible y así potenciar inversiones”, explicó el titular de la cartera económica.

En junio pasado, Moody’s Local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de CABA de AA+.ar a AAA.ar, ubicando a la Ciudad en el escalón de mayor calidad crediticia en la comparación con el resto de los emisores locales.