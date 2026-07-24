Los inodoros inteligentes, también conocidos como washlets, ganan cada vez más espacio en los hogares de Europa gracias a una propuesta que combina tecnología, comodidad y ahorro.

Estos equipos incorporan un sistema de limpieza con agua que reduce el uso de papel higiénico y promete una higiene más completa, mientras que disminuye el impacto ambiental.

Originarios de Japón, estos dispositivos comenzaron a expandirse en distintos países europeos impulsados por la búsqueda de soluciones más sustentables para el hogar y por el interés en incorporar tecnología a la vida cotidiana.

¿Qué son los inodoros inteligentes y cómo reemplazan al papel higiénico?

Los inodoros inteligentes son sanitarios o asientos electrónicos que incorporan funciones automáticas para la higiene personal. Su principal característica es un sistema de lavado con agua, que puede configurarse según las preferencias de cada usuario.

En la mayoría de los modelos es posible regular:

La temperatura del agua.

La presión del chorro.

La dirección de limpieza.

El secado mediante aire caliente.

Gracias a estas funciones, muchas personas reducen significativamente el consumo de papel higiénico, utilizándolo únicamente de manera ocasional o, incluso, prescindiendo de él en gran parte de los usos.

Adiós al papel higiénico: el invento inteligente que ya es tendencia en Europa y promete una limpieza más eficiente Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué los inodoros inteligentes son considerados una alternativa más sustentable?

Uno de los principales argumentos a favor de esta tecnología es su impacto ambiental. La fabricación de papel higiénico requiere una importante cantidad de agua y materias primas, mientras que los sistemas de lavado buscan disminuir ese consumo a largo plazo .

Además, muchos modelos incluyen tecnologías pensadas para mejorar la higiene y optimizar el uso diario, entre ellas:

Sistemas de autolimpieza de las boquillas.

Funciones de desodorización automática.

Asientos calefaccionados para mayor comodidad.

Luz nocturna para facilitar el uso durante la noche.

Estas prestaciones permiten mantener mejores condiciones de limpieza y reducir la generación de residuos derivados del uso cotidiano de papel .

¿Por qué los washlets se volvieron tendencia en Europa?

Aunque nacieron en Japón hace varias décadas, los washlets comenzaron a popularizarse en distintos países europeos por el creciente interés en los hogares inteligentes y las soluciones orientadas al ahorro de recursos.

La incorporación de automatización en el baño, junto con una mayor preocupación por la sustentabilidad, impulsó la demanda de estos equipos tanto en viviendas nuevas como en remodelaciones.

Si bien requieren una inversión inicial superior a la de un inodoro convencional, sus fabricantes sostienen que la reducción en el consumo de papel higiénico y sus funciones de ahorro pueden ayudar a compensar ese costo con el tiempo.