En el marco de la actualización de los esquemas de movilidad y asignaciones familiares, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores para las Asignaciones de Pago Único (APU) vigentes para agosto de 2026. Entre ellas, la Asignación por Adopción se destaca como el desembolso más importante del grupo, superando la barrera del medio millón de pesos.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este beneficio no tiene carácter mensual. Se trata de un respaldo económico extraordinario que el Estado otorga por única vez para cubrir los gastos iniciales y los desafíos que implica la llegada de un nuevo integrante al hogar mediante un proceso de adopción legal.

¿Cuál es el monto exacto y qué se cobra en agosto?

Para agosto de 2026, el monto establecido por ANSES para la Asignación por Adopción asciende a $ 525.682.

Es importante diferenciar esta prestación de las otras dos categorías de APU que también sufrieron actualizaciones:

Asignación por Nacimiento: un monto menor destinado a padres biológicos.

Asignación por Matrimonio: un pago que se otorga a cada uno de los cónyuges tras la unión civil.

Sin embargo, la de Adopción es la que concentra el mayor incentivo económico, debido a la complejidad y los costos que suelen acarrear estos procesos judiciales en el país.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La prestación no es exclusiva para trabajadores en actividad, sino que alcanza a un espectro amplio de la seguridad social. Pueden solicitarlo:

Trabajadores registrados (en relación de dependencia). Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo (ART). Personas que perciben la Prestación por Desempleo. Trabajadores de temporada y rurales. Veteranos de Guerra (Pensión Honorífica). Un dato clave: también pueden cobrarlo beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo, siempre que el evento (la sentencia de adopción) haya ocurrido dentro de los plazos legales.

Requisitos y el “Ingreso del Grupo Familiar” (IGF)

No basta con haber concretado la adopción; existen límites de ingresos que actúan como filtro. Para que ANSES otorgue los $525.682, los ingresos del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento de la sentencia.

El plazo: este es el punto donde muchas familias pierden el beneficio. El trámite debe iniciarse en un periodo no menor a 2 meses y no mayor a 2 años después de dictada la sentencia judicial. Si se pasa ese tiempo, el derecho a reclamar el pago prescribe.

Vínculo legal: es indispensable que la adopción esté firme y que el niño, niña o adolescente ya cuente con el nuevo DNI que acredite el vínculo filiatorio.

Documentación paso a paso: ¿qué presentar?

Para evitar demoras o rechazos en las oficinas de ANSES, los interesados deben contar con:

Sentencia de adopción: original y copia (donde consten los datos de los padres y el adoptado).

Partida de nacimiento: con la rectificación de los apellidos correspondientes.

Documentación de identidad: DNI de todo el grupo familiar.

Acreditación de datos: es fundamental que el vínculo esté cargado en la base de datos de ANSES. Si no lo está, se puede actualizar a través de la plataforma “Mi ANSES” o presencialmente con turno.

Cómo solicitar el pago de $ 525.682

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Virtual: mediante el canal de Atención Virtual de la web oficial de ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social. Presencial: sacando un turno previo para la oficina más cercana.

A diferencia de los bonos que se acreditan automáticamente, las APU requieren una solicitud activa por parte del beneficiario. Una vez aprobado, el dinero se deposita en la cuenta bancaria (CBU) registrada en el sistema.