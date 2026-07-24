Se viene un diluvio histórico con tormentas por 96 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de más 70 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de vientos polares a las regiones cordilleranas que traerán fuertes tormentas con lluvias, nieve y un vendaval sin precedentes. De esta manera, distintas zonas de la Patagonia se verán afectadas por esta nueva ola polar durante el fin de semana.

Las condiciones meteorológicas avecinan un escenario complejo con casi tres días seguidos en donde el mal clima será una constante junto con una helada que traerá “el viento blanco” a toda la región del sur.

La tormenta del año: cómo será el diluvio de este fin de semana

Para los próximos días, se mantendrá un frente frío muy activo acompañado por precipitaciones incesantes y chaparrones intensos. El continuo ingreso de aire húmedo alimentará precipitaciones persistentes con escasos márgenes de alivio.

Las lluvias alternarán entre episodios continuos y lloviznas heladas, saturando rápidamente la superficie. Estas condiciones mantendrán el ambiente sumamente inestable, helado y húmedo durante todo el fin de semana.

Los vientos soplarán con violencia constante, alcanzando ráfagas sumamente intensas en amplias franjas. En los sectores más expuestos se prevén ráfagas que rondarán entre los 70 y más de 100 km/h . Este flujo de aire provocará un severo desplome de la sensación térmica y la formación de viento blanco.

El temporal reducirá la visibilidad a niveles mínimos, generando situaciones de alto riesgo a la intemperie.

Nieve en Buenos Aires Fuente: Shutterstock RecCameraStock

Alerta por nieve y una fuerte ola polar

Las nevadas persistentes no darán tregua y continuarán cubriendo el terreno con capas de gran espesor. Se calcula que la acumulación alcanzará volúmenes significativos en lapsos de tiempo extremadamente cortos.

La sensación térmica se desplomarán muy por debajo de los 0° , generando un congelamiento generalizado. El fenómeno combinará constantes mantos blancos con heladas extremas, aguanieve y posible granizo.

El frío extremo congelará de inmediato el agua acumulada, creando peligrosas placas de hielo sobre el suelo. La transitabilidad por cualquier vía se volverá altamente riesgosa debido a la falta de adherencia y visibilidad.

¿En dónde impactará la tormenta con nieve y fuertes vendavales?

El organismo climático indicó que estas serán las zonas más afectadas por el temporal:

Tierra del Fuego

Ushuaia, Tierra del Fuego

Río Grande, Tierra del Fuego

Tolhuin, Tierra del Fuego

Neuquén

Villa La Angostura, Neuquén

San Martín de los Andes, Neuquén

Zapala, Neuquén

Chos Malal, Neuquén

Aluminé, Neuquén

Añelo, Neuquén

Fuente: Canva

Río Negro

San Carlos de Bariloche, Río Negro

El Bolsón, Río Negro

Ingeniero Jacobacci, Río Negro

Los cuidados a tener en cuenta y la advertencia del SMN

Las autoridades solicitan extremar las medidas de precaución y evitar traslados salvo extrema necesidad. El impacto del temporal afectará la rutina diaria, obligando a mantener alertas activas durante las próximas jornadas.