REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy viernes 24 de julio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la última rueda de la semana.

La divisa acumula $ 10 de incremento en lo que va del mes (cerró junio a $ 1500). En el sexto mes del año, vale recordar, aumentó $ 70 (4,6%). En tanto, se mantiene $ 30 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 1457,1 para la compra y $ 1507 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1835.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante julio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de junio.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1963 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 24 de julio se ubica a $ 1530 para la compra y $ 1550 para la venta.

Así, el paralelo acumula una suba de $ 35 en lo que va de julio, que se suman a los $ 85 (5,94%) que ganó durante junio. Además, se ubica $ 20 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

La brecha entre el blue y el oficial es de 2,64%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Debido a esto, este jueves la entidad adquirió u$s 45 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 12.843 millones en 111 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.684 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 24 de julio

El dólar oficial hoy viernes 24 de julio se ubica a $ 1510 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.465,000 1.515,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.465,000 1.515,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.440,000 1.500,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.461,500 1.516,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.450,000 1.510,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.460,000 1.510,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.462,000 1.505,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.465,000 1.515,000 BRUBANK S.A.U. 1.450,000 1.500,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.465,000 1.515,000 BANCO MACRO S.A. 1.465,000 1.519,000 BANCO PIANO S.A. 1.470,000 1.515,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.460,000 1.510,000

Cuatro razones por las que, tras marcar un récord, el oro perdió brillo y el dilema: ¿vender, mantener o comprar?

Después de ser uno de los activos de mejor desempeño del último año, el oro atraviesa una pausa. Llegó a marcar récords por encima de los u$s 5000 por onza, pero comenzó a perder impulso y ahora opera en torno de los u$s 4000. Ezequiel Estrada, CEO de Poncho Capital, señaló a El Cronista que “el oro entró técnicamente en un mercado bajista después de caer más de 25% desde su máximo de enero".

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