En esta noticia Cómo es el negocio para el franquiciado

La cadena de pastas artesanales Allora Pastas decidió dar el salto al negocio de las franquicias.

La empresa, fundada por el chef Martín Bizzozero junto a Mario Federico Álvarez, prevé un modelo de expansión “llave en mano” con el que busca crecer en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con una inversión inicial de u$s 33.000 por local.

El objetivo es abrir tres franquicias por año y conformar una red que le permita facturar entre $ 200 millones y $ 250 millones mensuales en un plazo de tres años.

La compañía llega a esta nueva etapa luego de consolidar su operación en Parque Chas, donde comercializa alrededor de 2500 cajas de pastas por mes y registra un crecimiento interanual del 35 por ciento.

Según explicó Bizzozero, la decisión de franquiciar responde a que la producción alcanzó un nivel de estabilidad que permite escalar el negocio.

Toda la producción se concentra en la planta de Parque Chas, desde las masas hasta los rellenos. Así, los franquiciados reciben el producto terminado y se dedican exclusivamente a la comercialización.

De tal modo, cada punto de venta requiere entre uno a dos empleados y una superficie cercana a los 40 metros cuadrados, mientras que la casa matriz se ocupa de la obra, el equipamiento y el abastecimiento inicial.

Cómo es el negocio para el franquiciado

La inversión inicial asciende a u$s 33.000 e incluye la puesta en marcha completa del local. El franquiciado compra toda la mercadería a la empresa y obtiene un margen comercial proyectado del 50% sobre los productos, según informó la compañía.

Según las proyecciones de Allora, cada sucursal podría facturar entre $ 25 millones y $ 30 millones mensuales durante el primer año de operación, mientras que la rentabilidad operativa esperada ronda entre el 15% y el 20% .

Con esos números, la compañía estima un recupero de la inversión en un plazo de entre 12 y 18 meses.

Actualmente, el ticket promedio se ubica entre $ 40.000 y $ 45.000, mientras que la empresa proyecta que las ventas de cada franquicia crezcan entre 25% y 30% anual. Sin embargo, la estacionalidad del negocio muestra una caída en los meses de verano.

“Buscamos inversores con el foco puesto en pequeños negocios pero de alta rentabilidad. Queremos ir paso a paso, primero ir por zonas clave de Buenos Aires y CABA, para luego proyectar a lo regional” , señalaron desde la firma.

De tal modo, el foco inicial estará puesto en zonas de alta demanda de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, apuntando a consumidores de ingresos medios y medios-altos. Una vez consolidada esa primera etapa, la empresa prevé avanzar hacia otras ciudades del país.