“Visita histórica”: Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina

Tras casi cuatro décadas, un Papa visitará la Argentina. El Vaticano confirmó que León XIV llegará al país el 8 de noviembre para realizar una histórica estadía de tres días y en el país ya se empieza a especular con la posibilidad de un feriado o asueto extendido.

El Sumo Pontífice recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Y aunque todavía no está confirmada la letra chica de las actividades, se prevé que durante la visita se realicen misas multitudinarias.

Triple feriado santo: el proyecto para declarar asueto durante la visita de León XIV

El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que la esperada Visita Apostólica tendrá lugar entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 . “Se trata de un acontecimiento histórico para nuestro país y para los argentinos ”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone que el Gobierno declare no laborables el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2026, con el objetivo de implementar un “triple feriado nacional” que facilite la participación de los fieles.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Jorge Taiana y cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores. Sin embargo, los tres días todavía no son feriados ni jornadas no laborables, ya que la propuesta debe ser evaluada y eventualmente adoptada por el Poder Ejecutivo.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre de 2026. Foto: El Cronista.

Los tres días no laborables que podrían sumarse en noviembre

El proyecto plantea declarar excepcionalmente como días no laborables el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 . La medida buscaría evitar complicaciones en los traslados y permitir que una mayor cantidad de personas pueda participar de las actividades previstas durante la visita papal.

La propuesta también contempla que se garantice una oferta adecuada de transporte público y la circulación durante esas jornadas, debido a la gran cantidad de personas que podría movilizarse hacia los puntos incluidos en la agenda de León XIV.

Por ahora, se trata únicamente de un proyecto. Si el Gobierno no lo aprueba, esas tres fechas continuarán siendo días laborales normales.

Cuándo llega León XIV y qué ciudades visitará

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluye Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país, el Pontífice tiene previsto pasar por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita tendrá además una dimensión institucional, ya que está previsto un encuentro con el presidente Javier Milei. Será el primer viaje de un papa a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987 .

La magnitud de la agenda y la convocatoria esperada explican, según los fundamentos del proyecto, la necesidad de analizar medidas excepcionales para facilitar los desplazamientos.

¿Serán feriados el 9, 10 y 11 de noviembre?

Por ahora, no . Los días 9, 10 y 11 de noviembre no figuran como feriados ni como días no laborables en el calendario oficial de 2026 .

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo disponga esas tres jornadas de manera excepcional, pero hasta que exista una decisión oficial no hay cambios en el calendario oficial.