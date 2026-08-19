Tras el feriado del lunes 17, un grupo de argentinos volverá a disfrutar de un fin de semana largo por el asueto del viernes 21. Se trata de una fecha que conmemora el aniversario fundacional de una de las localidades más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires.

Qué se conmemora el viernes 21 de agosto

Dolores celebrará el viernes 21 de agosto su aniversario fundacional número 209. La localidad es conocida como el “Primer Pueblo Patrio” y se fundó durante el gobierno de Juan Martín de Pueyrredón, quien era Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Su fundación está vinculada al avance de la población criolla hacia el sur del río Salado en las primeras décadas del siglo XIX. El nombre “Dolores” proviene de una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores que existía en la región.

IA Gemini

En la actualidad, es conocido por ser el centro de diversas actividades culturales como la Fiesta Nacional de la Guitarra, evento que reúne música folklórica, espectáculos y actividades tradicionales. También, cuenta con otros atractivos como el turismo termal y su tradición gauchesca.

Durante la jornada, la Plaza Castelli será el epicentro de los actos oficiales y las diferentes actividades organizadas alrededor de la fecha. Habrá propuestas gastronómicas, ferias artesanales, espectáculos musicales, celebraciones religiosas, desfiles y actos oficiales.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 21

El asueto se unirá al sábado 22 y domingo 23 para formar un fin de semana largo de tres días. Podrá ser aprovechado por los empleados de la administración pública de la localidad. En caso de quienes presten servicios en el sector privado, deberán consultar con sus empleadores.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario señala los siguientes feriados: