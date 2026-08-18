El proceso de desinflación parece haber encontrado un escalón de estabilidad en el sector mayorista. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó esta tarde que el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró un aumento del 0,8% en julio de 2026, igualando la cifra del mes anterior y consolidando una tendencia de variaciones mensuales de un solo dígito bajo.

Con este dato, la inflación mayorista acumulada en los primeros siete meses del año alcanzó el 16,6%, mientras que la comparación interanual (respecto a julio de 2025) se ubicó en el 31,1%.

El presidente Javier Milei celebró el dato a través de sus redes sociales: “Y al final Julio empezó con 0”. El mandatario no fue el único miembro del Gobierno que se refirió a este hito, puesto que Luis Caputo, la cabeza del Ministerio de Economía, también se expresó en redes sociales. “La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019”, manifestó el titular del Palacio de Hacienda en X.

Radiografía de los precios: ¿qué empujó la suba?

El incremento del 0,8% en el IPIM fue el resultado neto de comportamientos muy dispares entre los sectores productivos. Según el informe técnico, los productos nacionales subieron un 0,8%, mientras que los productos importados mostraron una mayor contención con un alza del 0,5%.

Dentro de la canasta local, los rubros que más presionaron el índice al alza fueron:

Energía eléctrica: registró un salto del 5,8% , siendo el componente de mayor suba mensual.

Productos agropecuarios: mostraron un avance del 3,6% , impactando directamente en la cadena de materias primas.

Sustancias y productos químicos: con una suba del 2,0% .

Vehículos automotores y repuestos: incrementaron sus precios un 2,7%.

En contrapartida, el índice general no fue más elevado gracias al comportamiento del rubro Petróleo crudo y gas, que experimentó una fuerte caída del 9,2%. Este retroceso actuó como el principal “ancla” del mes, compensando los aumentos en servicios públicos y alimentos frescos.

Los otros indicadores del sistema

El reporte del INDEC también desglosa otros dos indicadores clave para entender la formación de precios en la puerta de las fábricas:

Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB): esta medición, que excluye el efecto impositivo, marcó una suba del 0,8%. En este caso, la variación interanual es levemente inferior, situándose en el 30,2%. Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): este indicador, que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo importaciones, subió un 0,9%. Aquí se refleja con claridad el peso de los productos manufacturados (+1,7%) frente a una baja en los productos primarios (-1,0%).

El impacto de la inflación mayorista en el IPC

En la City porteña, los analistas miran de cerca estos datos, ya que los precios mayoristas suelen actuar como un indicador adelantado de lo que sucederá en las góndolas (IPC).

Si bien el 0,8% es una señal positiva de cara a la convergencia inflacionaria, la preocupación persiste en la incidencia de las tarifas eléctricas, que aportaron 0,12 puntos porcentuales al índice general, y en el sector agropecuario, cuya volatilidad suele trasladarse rápidamente a los precios minoristas de alimentos básicos.

Por el momento, el acumulado anual del 16,6% deja al Gobierno con margen para cumplir con sus metas presupuestarias, aunque la resistencia de la inflación interanual a perforar el piso del 30% sigue siendo el principal desafío de la política económica para el segundo semestre.