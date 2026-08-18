Calendario de agosto: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina y cuántos quedan en el resto del 2026

Tras el último descanso de 3 días del octavo mes del 2026 por el Día del Paso a la Inmortalidad de San Martín del pasado lunes 17 de agosto , ya se conoce cuándo será el próximo feriado en Argentina que dará lugar a un fin de semana largo XL de cuatro días.

Pese a que septiembre no tiene ningún día festivo nacional, los argentinos ya saben cuándo será el próximo descanso y tendrán que aguardar varias semanas para poder disfrutar de estas jornadas no laborables que permitirán realizar una escapada en el medio de la primavera.

Por qué el feriado del 17 de agosto no se trasladó este año

La Ley 27.399, que regula el sistema de feriados con fines turísticos en Argentina, clasifica al 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , como un feriado trasladable. Eso significa que si la fecha cayera martes, miércoles, jueves o viernes, el Gobierno podría moverla al lunes más cercano para armar un fin de semana largo.

Este año no hizo falta ningún movimiento: el 17 de agosto de 2026 cae directamente lunes, por lo que la fecha se mantuvo tal como está en el calendario oficial y el descanso extendido queda formado sin necesidad de un decreto adicional.

Calendario de feriados: cuándo es el próximo descanso nacional

Como septiembre no tiene asuetos en el esquema oficial y en agosto ya no restan feriados, el próximo fin de semana largo será recién en octubre cuando se celebre el Día del Respeto por la Diversidad Cultural .

El 17 de agosto es el feriado por Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Shutterstock

Este descanso nacional que tuvo distintos nombres desde Día de la Raza pasando por Encuentro de Dos Mundos y hasta llegar a su denominación actual, recién se celebrará dentro de dos meses. Este asueto caerá un lunes y dará lugar a un nuevo fin de semana de tres días.

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

Con el descanso extendido de agosto ya atrás, restan estos descansos extendidos a nivel nacional para lo que queda del año:

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (3 días).

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20 (3 días).

Lunes 7 y martes 8 de diciembre : día no laborable con fines turísticos e Inmaculada Concepción de María (4 días).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (3 días).

En total, quedan cuatro oportunidades de descanso extendido antes de que termine el año, con un solo bloque de cuatro días consecutivos, recién en diciembre. El resto son fines de semana largos de tres días, todos con fecha ya confirmada en el calendario oficial del Gobierno nacional.

La lógica de los feriados trasladables busca, justamente, evitar que un descanso nacional caiga en mitad de semana y se pierda como día suelto. Cuando eso ocurre, el Poder Ejecutivo puede correr la fecha al lunes más próximo mediante decreto, algo que sí pasó este año con otros feriados del calendario, como el de julio.

Distinto es el caso de los feriados inamovibles, como el 25 de mayo o el 9 de julio, que se conmemoran siempre en su fecha exacta sin importar qué día de la semana caigan. El 17 de agosto pertenece a la categoría de trasladables, pero este 2026 la casualidad del calendario hizo innecesario cualquier movimiento oficial.