El movimiento ocurre en paralelo con una caída del dólar. El índice que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de divisas retrocedió 0.77%, para ubicarse alrededor de 98.89 puntos.

El peso mexicano alcanzó un nuevo mínimo del año frente al dólar y se ubicó en niveles no vistos desde junio de 2024, impulsado por el debilitamiento generalizado del billete verde después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU anunciara una ampliación de las recompras de bonos de largo plazo.

El tipo de cambio cotiza en MXN $16.96 por dólar, una apreciación de 0.58% para la moneda mexicana. Durante la jornada nocturna, el dólar llegó a cotizar hasta en MXN$ 17.0698, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Más temprano, el peso tocó un mínimo de MXN $16.9459 por dólar, con lo que perforó nuevamente la barrera de las 17 unicades y alcanzó su nivel más bajo desde junio de 2024.

El movimiento ocurre en paralelo con una caída del dólar. El índice que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de divisas retrocedió 0.77%, para ubicarse alrededor de 98.89 puntos.

¿Por qué cae el dólar?

El debilitamiento del dólar se produjo después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciara una ampliación de las recompras de bonos de largo plazo, en un momento en que el mercado mantiene la atención sobre el comportamiento de los rendimientos de la deuda estadounidense.

La presión sobre los bonos de mayor plazo aumentó después de que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzara su nivel más alto en 19 años.

“Hoy el Departamento del Tesoro colocará u$s 16,000 millones en bonos a 20 años”, escribió Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, en su cuenta de X.

La especialista advirtió que señales de una baja demanda en la subasta podrían volver a presionar al alza las tasas de los bonos del Tesoro, particularmente en los vencimientos de mayor plazo.

Para el mercado cambiario, el comportamiento de los rendimientos de los bonos es relevante debido a su impacto sobre los flujos hacia activos denominados en dólares y las condiciones financieras globales.

Peso mexicano espera señales de la Fed

A este escenario se suma la expectativa por la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que podrían ofrecer nuevas señales sobre la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos.

Los inversionistas buscarán pistas sobre el ritmo y el alcance de posibles ajustes de política monetaria, en momentos en que el mercado evalúa cuánto margen tiene la Fed para flexibilizar las condiciones financieras.

De acuerdo con analistas de Monex, el movimiento reciente sugiere que las condiciones financieras podrían tornarse menos restrictivas de lo previsto anteriormente, un escenario que favorece a monedas de mercados emergentes como el peso mexicano.

La expectativa de una política monetaria estadounidense menos restrictiva puede reducir el atractivo relativo de los activos denominados en dólares y favorecer la búsqueda de rendimiento en otras economías.

Peso podría llegar a MXN $16.91

Con la moneda mexicana operando nuevamente por debajo de los MXN$ 17 por dólar, los analistas mantienen una perspectiva bajista para el tipo de cambio en el corto plazo.

Kapital Grupo Financiero estima que el peso mexicano podría alcanzar MXN$ 16.91 por dólar, mientras que ubica un nivel máximo de MXN$ 17.05 por unidad.