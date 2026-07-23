El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, este sábado, para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio.

En esta noticia El papa León XIV quiere visitar Argentina en 2026: haría lo que Francisco nunca pudo y rompería con una tradición de 40 años

La visita del papa León XIV a la Argentina está cada vez más cerca de concretarse, aunque todavía hay incertidumbre sobre las fechas definitivas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, confirmó este jueves que una avanzada del Vaticano ya recorrió la Argentina para evaluar los posibles lugares que visitaría el Sumo Pontífice.

Las declaraciones las formuló esta mañana en diálogo con Radio Mitre, horas después de recibir en el aeropuerto internacional de Ezeiza al nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede, monseñor Michael Wallace Banach.

Reuters

“ Estamos esperando fecha ”, dijo Colombo sobre la eventual visita del Papa a la Argentina, aclarando que las fechas que circulan en los medios “son hipótesis”.

En este sentido, el arzobispo de Mendoza fue categórico: ni él ni el Episcopado cuentan con días confirmados para la visita. “Nosotros todavía estamos esperando la confirmación general, diríamos, que es la más importante”, agregó.

Colombo confirmó que los especialistas enviados por la Santa Sede ya visitaron la Argentina con el objetivo de reconocer los posibles escenarios de la gira papal y comenzar a diseñar la logística que demanda un viaje de esa magnitud.

“ Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares . Y eso tiene que ver también con imaginar la logística, la seguridad, las personas que lo acompañan, representantes de distintas áreas del Vaticano que vienen también a tomar nota de nuestras cuestiones", precisó.

El papa León XIV quiere visitar Argentina en 2026: haría lo que Francisco nunca pudo y rompería con una tradición de 40 años

El viaje del primer papa nacido en Estados Unidos —aunque también nacionalizado peruano— estaría articulado con visitas a Argentina y Uruguay, los dos países sudamericanos que el papa Francisco nunca llegó a visitar durante su pontificado.

Fuentes del Vaticano dejaron trascender que Robert Prevost permanecería al menos diez días en la región.

Pese a esto, la Santa Sede no emitió hasta el momento una confirmación oficial. Según pudo establecerse, el protocolo vaticano exige que cualquier viaje papal sea comunicado primero a la conferencia episcopal del país anfitrión, y desde la Conferencia Episcopal Argentina remarcaron en las últimas semanas que no existe aún “confirmación oficial ni información concreta” sobre el operativo.

El propio presidente Javier Milei había anticipado a fines de mayo que consideraba “altamente probable” recibir al Pontífice en noviembre, y atribuyó el avance de las negociaciones al trabajo del canciller Pablo Quirno.

Presidencia

En ese contexto se dieron los mensajes cruzados en redes sociales entre ambos funcionarios —incluida la frase de Quirno sobre “la buena noticia” y la respuesta de Milei, “Se viene”, acompañada de emojis de leones— que alimentaron las versiones sobre la visita.

En noviembre de 2025, el papa León XIV manifestó ante un grupo de periodistas su deseo de recorrer varios países de Latinoamérica. “Por supuesto. Me encantaría viajar. El problema es la agenda con todos los compromisos, pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina también pendiente, ir a Perú, por supuesto”, afirmó.

De concretarse, la visita tendría un significado especial: sería la primera vez que un sumo pontífice visita Argentina en 40 años y además cumpliría algo que su predecesor, el argentino Francisco, nunca logró hacer en sus 12 años de pontificado