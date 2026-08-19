El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se puso algo político y cuestionó con dureza al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la emisión de cuasimonedas y sostuvo que este tipo de instrumentos son ilegales. Además, afirmó que las entidades bancarias no pueden aceptarlos y atribuyó la decisión del mandatario provincial a motivaciones políticas.

“Las cuasimonedas son ilegales”, afirmó Bausili al referirse a la decisión del gobierno riojano de recurrir a una moneda propia.

En ese sentido, el titular del BCRA aseguró que “los bancos no pueden aceptarlas” y marcó así los límites que, según explicó, tienen las entidades financieras frente a estos instrumentos.

Bausili también apuntó directamente contra Quintela y consideró que las decisiones adoptadas por el gobernador en torno a las cuasimonedas responden a objetivos políticos.

“Las decisiones de Quintela tienen fines políticos”, sostuvo.

El presidente del Central fue más allá y expresó su expectativa de que el caso tenga derivaciones judiciales: “Ojalá haya consecuencias legales”, afirmó.

Las declaraciones de Bausili profundizan la disputa en torno a las cuasimonedas provinciales y ponen el foco tanto en su encuadre legal como en las restricciones que enfrentan para ingresar al sistema bancario.